الحوثيون: استهدفنا مطار الملك خالد ومصفاة أرامكو

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أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة " الله الحوثيين" في اليمن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية ضد أهداف في ، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، رداً على السعودية التي قالت إنها استهدفت مناطق يمنية خلال الساعات الماضية.وقالت في بيان، إن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في ، مدعية تحقيق "إصابة دقيقة ومباشرة" تسببت بتعطل حركة الملاحة فيه، فيما استهدفت العملية الثانية مصفاة "أرامكو" في رابغ، وقالت إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.وأضاف البيان أن العملية الثالثة استهدفت مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير، إلى جانب مواقع وصفها بـ"الحساسة" في نجران وجيزان.وزعم "الحوثيون" أن السعودية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 60 غارة جوية وهجوماً صاروخياً على ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، مشيرين إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما قالوا إن إجمالي الغارات والهجمات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد بلغ 1576.وحذرت الجماعة شركات الطيران الدولية من مواصلة استخدام الأجواء السعودية، معتبرة أنها أصبحت ضمن نطاق عملياتها، مع استثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا التحذير.وأكد "الحوثيون" في ختام البيان استمرار عملياتهم في مواجهة التصعيد، مشيرين إلى امتلاكهم القدرات اللازمة لمواصلة المواجهة.