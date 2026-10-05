أزمة بين لندن وإسرائيل.. 27 دبلوماسياً أمام الطرد

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هددت بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من السفارة في ، في حال مضت في قرارها إغلاق القنصلية في الشرقية، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وبحسب الصحيفة، نقل السفير لدى إسرائيل سايمون والترز رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين، مفادها أن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً، وهو عدد مماثل للدبلوماسيين العاملين في القنصلية والمشمولين بقرار الإغلاق.ومن المقرر أن يدخل القرار بإغلاق القنصلية وسحب الاعتمادات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ الخميس، بعد مهلة مدتها 30 يوماً. وكانت إسرائيل قد اتخذت الخطوة رداً على إجراءات بريطانية استهدفت المستوطنات الإسرائيلية في .وفي موازاة ذلك، أجرى مستشار البريطاني جوناثان باول زيارة غير معلنة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، في محاولة للتوصل إلى تسوية تحول دون إغلاق القنصلية، إلا أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق، فيما لا تزال الاتصالات مستمرة بين الجانبين.ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لا داعي للتعليق على قرارات قد تتخذها دول أخرى مستقبلاً، مؤكدين أن أي خطوة ضد إسرائيل ستقابل برد مناسب.:::