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عربي-دولي

أزمة بين لندن وإسرائيل.. 27 دبلوماسياً أمام الطرد

Lebanon 24
05-10-2026 | 16:28
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هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من السفارة الإسرائيلية في لندن، في حال مضت إسرائيل في قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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وبحسب الصحيفة، نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل سايمون والترز رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين، مفادها أن لندن سترد بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً، وهو عدد مماثل للدبلوماسيين البريطانيين العاملين في القنصلية والمشمولين بقرار الإغلاق.

ومن المقرر أن يدخل القرار الإسرائيلي بإغلاق القنصلية وسحب الاعتمادات الدبلوماسية من موظفيها حيز التنفيذ الخميس، بعد مهلة مدتها 30 يوماً. وكانت إسرائيل قد اتخذت الخطوة رداً على إجراءات بريطانية استهدفت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي موازاة ذلك، أجرى مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول زيارة غير معلنة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، في محاولة للتوصل إلى تسوية تحول دون إغلاق القنصلية، إلا أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق، فيما لا تزال الاتصالات مستمرة بين الجانبين.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لا داعي للتعليق على قرارات قد تتخذها دول أخرى مستقبلاً، مؤكدين أن أي خطوة ضد إسرائيل ستقابل برد مناسب.
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