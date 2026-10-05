الخارجية الألمانية: روسيا لديها طموحات تتجاوز أوكرانيا

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اعتبر الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، أن لديها طموحات أوسع تتجاوز حربها مع .إذ قال فاديفول لمحطة " " إن روسيا كانت تتمتع قبل الحرب بعلاقات جيدة مع أوكرانيا، ولم تكن تواجه أي تهديد، كما كانت لديها اتفاقيات توريد مواتية مع دول من بينها ألمانيا، مضيفاً أنه "لهذا السبب، علينا أن نفترض أن لدى خططاً أوسع".وعندما سُئل عما يقصده، أشار إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي وصف فيها انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه "أكبر كارثة في القرن العشرين".حيث قال الوزير: "إذا كان ذلك هو أكبر كارثة، فمن المرجح أنه يريد عكس مسارها". فيما أوضح أن الأمر يشمل أوكرانيا، وأيضاً جورجيا ومولدوفا ودول البلطيق.كما أردف أن ألمانيا ستتأثر أيضاً باعتبارها حليفاً، لأن دول البلطيق أعضاء في كل من وحلف شمال الأطلسي "الناتو".كذلك أكد أن ألمانيا لن تعتبر نفسها تحت الهجوم فقط إذا استُهدف أراضيها، بل أيضاً إذا جرى انتهاك حدود حلفاء في حلف شمال الأطلسي مثل بولندا أو إستونيا أو لاتفيا أو ليتوانيا.وختم قائلاً إن ألمانيا تواجه بالفعل "هجمات هجينة"، مشيراً إلى حوادث طائرات مسيرة في لايبزيغ وهجمات إلكترونية سابقة.يذكر أنه في آب، عُثر على طائرة مسيرة تحمل متفجرات بين طائرات شحن أوكرانية في مطار لايبزيغ/هاله.وتُحمل الحكومة روسيا مسؤولية الحادث، بينما تنفي موسكو مسؤوليتها عنه.