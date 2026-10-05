تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجمات للقوات اليمنية توقع عشرات القتلى والجرحى الحوثيين

Lebanon 24
05-10-2026 | 23:14
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هجمات للقوات اليمنية توقع عشرات القتلى والجرحى الحوثيين
هجمات للقوات اليمنية توقع عشرات القتلى والجرحى الحوثيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قُتل نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي وأصيب 150 آخرون، خلال عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال، ضمن عملية "فجر اليمن".
Advertisement

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في موجزه للمستجدات الميدانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن قوات المحور نفذت، الاثنين، 5 عمليات هجومية في جبهات الأربعين شمال المدينة، والأقروض جنوباً، والعنين وجبل حبشي غرباً، ومنطقة البيرين في أطراف الكدحة.

كما أوضح المركز أن القوات المسلحة تمكنت خلال العمليات من إسقاط 5 طائرات مسيّرة للميليشيا، وتدمير وإعطاب 6 مركبات ودبابة.
وفي التفاصيل، دحرت القوات المسلحة في جبهة الأقروض، الحوثيين من مواقع عدة عقب هجوم شنته ظهر الاثنين، ودمرت دبابة وعربة، واستولت على طقم، وأوقعت عدداً من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.

أما في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، فشنت القوات هجوماً خاطفاً على مواقع الميليشيا وألحقت بها خسائر في صفوف عناصرها وعتادها، فيما نفذت في منطقة البيرين بجبهة الكدحة هجوماً استهدف تجمعات ومعدات للميليشيا، أسفر عن إحراق طقم ومقتل عدد من عناصرها وأسر آخرين.

كما نفذت قوات محور تعز سلسلة عمليات هجومية في عدد من مناطق التماس بجبهات جبل حبشي، وحققت تقدماً في بعض المواقع، وسط فرار عدد من عناصر الميليشيا، فيما لا تزال العمليات العسكرية متواصلة.

وختم المركز قائلاً إن بقية جبهات المحور شهدت اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً استهدف تجمعات وآليات وأسلحة للميليشيا، بينها تجمعات في فرزة صنعاء شرقي المدينة، وطقم في التبة السوداء بجبهة الضباب غربي تعز، وطقم آخر في الجبهة الغربية، إضافة إلى استهداف دبابة في سفتيل شمال شرقي المدينة.

يذكر أن عملية "فجر اليمن" انطلقت، أمس الاثنين، لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
مواضيع ذات صلة
ضربة جديدة للحوثيين وسقوط عشرات القتلى والجرحى
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر يمنية: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين من جراء غارات جوية على معسكر لهم في منطقة "الحوبان"
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الحكومة اليمنية: استهدفنا بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حصيلة القتلى في المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين بتعز
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الإعلامي

الجبهة الغربية

مؤسسات الدولة

المقاومة

شمال شرق

الجبهة

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:05 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:40 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-10-06
Lebanon24
02:05 | 2026-10-06
Lebanon24
01:45 | 2026-10-06
Lebanon24
01:40 | 2026-10-06
Lebanon24
01:30 | 2026-10-06
Lebanon24
01:00 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24