هجمات للقوات اليمنية توقع عشرات القتلى والجرحى الحوثيين

قُتل نحو 100 عنصر من ميليشيا وأصيب 150 آخرون، خلال عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة في محور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في عدد من جبهات القتال، ضمن عملية "فجر اليمن".وأفاد لمحور تعز في موجزه للمستجدات الميدانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن قوات المحور نفذت، الاثنين، 5 عمليات هجومية في جبهات الأربعين شمال المدينة، والأقروض جنوباً، والعنين وجبل غرباً، ومنطقة البيرين في أطراف الكدحة.كما أوضح المركز أن القوات المسلحة تمكنت خلال العمليات من إسقاط 5 طائرات مسيّرة للميليشيا، وتدمير وإعطاب 6 مركبات ودبابة.

وفي التفاصيل، دحرت القوات المسلحة في جبهة الأقروض، الحوثيين من مواقع عدة عقب هجوم شنته ظهر الاثنين، ودمرت دبابة وعربة، واستولت على طقم، وأوقعت عدداً من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح.أما في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي، فشنت القوات هجوماً خاطفاً على مواقع الميليشيا وألحقت بها خسائر في صفوف عناصرها وعتادها، فيما نفذت في منطقة البيرين بجبهة الكدحة هجوماً استهدف تجمعات ومعدات للميليشيا، أسفر عن إحراق طقم ومقتل عدد من عناصرها وأسر آخرين.كما نفذت قوات محور تعز سلسلة عمليات هجومية في عدد من مناطق التماس بجبهات جبل حبشي، وحققت تقدماً في بعض المواقع، وسط فرار عدد من عناصر الميليشيا، فيما لا تزال العمليات العسكرية متواصلة.وختم المركز قائلاً إن بقية جبهات المحور شهدت اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً استهدف تجمعات وآليات وأسلحة للميليشيا، بينها تجمعات في فرزة شرقي المدينة، وطقم في التبة السوداء بجبهة الضباب غربي تعز، وطقم آخر في ، إضافة إلى استهداف دبابة في سفتيل شمال شرقي المدينة.يذكر أن عملية "فجر اليمن" انطلقت، أمس الاثنين، لاستعادة ، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.