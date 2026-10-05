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في ذكرى 7 أكتوبر...غوتيريش: حان وقت بناء مسار للسلام

Lebanon 24
05-10-2026 | 23:22
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى وقف دائم.
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وقال غوتيريش في بيان له، قبل ذكرى هجوم 7 أكتوبر، إن الوقت حان لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما، والوقت حان للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، والوقت حان لاحترام القانون الدولي.


وأضاف أن المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة يجب بناؤه، مؤكدا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة التزاما راسخا بهذه الضرورات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه، إلى بناء مستقبل مختلف، يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع إعمال حقوقهم وصون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم.

ووصف غوتيريش الهجوم الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، بأنه مروع.

وقال إنه بعد مرور 3 سنوات، لا يزال ألم السابع من أكتوبر قائما بالنسبة للأسر التي فقدت أحباءها وللناجين ولكل من تغيرت حياتهم إلى الأبد، مضيفا أنه يرثي أولئك الذين قتلوا في الهجمات وأولئك الذين توفوا في الأسر، ومشددا على أن معاناتهم يجب ألا تنسى.
وقال غوتيريش إن الأعمال العدائية المدمرة التي أعقبت ذلك ألحقت معاناة لا توصف بالفلسطينيين في غزة، بما في ذلك خسائر فادحة في الأرواح ونزوح ودمار واسع النطاق، ولا يزال المدنيون يرزحون تحت ظروف لا تطاق، ومعاناتهم أيضا تتطلب وضع حد لها الآن.
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