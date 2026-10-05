في ذكرى 7 أكتوبر...غوتيريش: حان وقت بناء مسار للسلام

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دعا ، إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة بين وحركة إلى وقف دائم.وقال في بيان له، قبل ذكرى هجوم 7 أكتوبر، إن الوقت حان لأن يصبح وقف إطلاق النار دائما، والوقت حان للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، والوقت حان لاحترام القانون الدولي.وأضاف أن المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة يجب بناؤه، مؤكدا أن تظل ملتزمة التزاما راسخا بهذه الضرورات.ودعا للأمم المتحدة في بيانه، إلى بناء مستقبل مختلف، يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع إعمال حقوقهم وصون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم.ووصف غوتيريش الهجوم الذي شنته حماس على الأراضي في السابع من أكتوبر 2023، بأنه مروع.وقال إنه بعد مرور 3 سنوات، لا يزال ألم السابع من أكتوبر قائما بالنسبة للأسر التي فقدت أحباءها وللناجين ولكل من تغيرت حياتهم إلى الأبد، مضيفا أنه يرثي أولئك الذين قتلوا في الهجمات وأولئك الذين توفوا في الأسر، ومشددا على أن معاناتهم يجب ألا تنسى.