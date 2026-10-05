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عربي-دولي

سحب قاذفات B-1 الأميركية من بريطانيا.. "وول ستريت جورنال" تكشف السبب

Lebanon 24
05-10-2026 | 23:31
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سحب قاذفات B-1 الأميركية من بريطانيا.. وول ستريت جورنال تكشف السبب
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أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، أن القرار الأميركي المفاجئ بسحب قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية الملكية في بريطانيا جاء بسبب مخاوف ملحة من هجوم محتمل ومعقد بطائرات مسيّرة، يُعتقد أن فرعاً من الحرس الثوري الإيراني أمر بتنفيذه.
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وأوضح المسؤولون في حديثهم للصحيفة، أن الهجوم المخطط له كان جزءاً من مؤامرة إيرانية متعددة الجوانب لاستهداف الطائرات وقتل الأفراد في قاعدة فيرفورد، بمن فيهم طيارون أميركيون.

ونقلت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ 12 قاذفة من طراز "بي-1" (B-1) من القاعدة العسكرية يوم الأحد، وذلك بسبب مخاوف عاجلة تتعلق بهجوم محتمل ومعقد بطائرة مسيرة أمر به الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وأوروبيون مطلعون على الأمر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه قبل نقل الطائرات، كان المسؤولون الأميركيون على علم بمؤامرة مرتبطة بإيران لمهاجمة الطائرات والأفراد في القاعدة؛ حيث قام فرع تابع للحرس الثوري الإيراني بتجنيد مواطنين بريطانيين لتنفيذ المخطط، الذي تضمن خطوات متعددة شملت إحداث عملية تشتيت للانتباه في الحي المجاور للقاعدة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة، تلقى مسؤولون عسكريون أميركيون في أوروبا إحاطة في أواخر سبتمبر بشأن احتمال استخدام عبوة ناسفة محمولة على مركبة.

ويشير مسؤولون بريطانيون إلى أنه رغم التهديدات العلنية التي أطلقتها إيران ضد القواعد البريطانية وكونها تشكل تهديدا واضحا، إلا أنه لا توجد أدلة تثبت قدرة طهران على شن عملية معقدة كهذه ضد قاعدة "فيرفورد".

يذكر أن إيران استهدفت قواعد بريطانية أخرى في الخارج خلال الحرب، بما في ذلك قاعدة "أكروتيري" في قبرص وقاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.

وفي هذا السياق، نقلت "وول ستريت جورنال" عن روبرت تولاست، الباحث في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" (وهو مركز أبحاث عسكري بريطاني)، إن شن هجوم بطائرة مسيرة مفخخة ضد قاعدة جوية بريطانية قد يكون أمرا صعبا من الناحية الفنية، نظرا لوجود تقنيات مضادة للطائرات المسيرة.



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