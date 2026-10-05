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عربي-دولي

اثناء عملية الصيانة.. اندلاع النيران في حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"

Lebanon 24
05-10-2026 | 23:59
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اثناء عملية الصيانة.. اندلاع النيران في حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول
اثناء عملية الصيانة.. اندلاع النيران في حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول photos 0
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اندلع حريق، الإثنين، على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، التي تخضع لأعمال صيانة تقنية حتى نهاية العام في القاعدة البحرية بمدينة تولون في إقليم فار، وفق ما أعلنت محافظة البحرية في منطقة البحر المتوسط.
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وأوضحت المحافظة أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات، ولم يسجل أي تأثير على المنشآت النووية للسفينة"، وفق ما نقلته قناة "فرانس أنفو".


وانطلقت صافرة إنذار الحريق قبيل الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، داخل غرفة تقنية لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربعة، بالقرب من حظيرة الطائرات التي لم تكن تضم أي طائرة.

وبحسب المحافظة البحرية، "تدخل البحارة على الفور لمكافحة الحريق"، قبل أن تنضم إليهم فرق من رجال الإطفاء البحريين التابعة للقاعدة البحرية في تولون.

وجرت السيطرة على الحريق عند الساعة 12:35، قبل الإعلان عن إخماده بالكامل عند الساعة 13:50.

وتجري حاليا عملية تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.
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