الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض تنضم إلى "فوكس نيوز"

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أعلنت شبكة « نيوز» التلفزيونية، الاثنين، أن كارولين ليفيت، الناطقة السابقة باسم والحليفة الوثيقة للرئيس ، ستنضم إليها لتقديم «تعليقات وتحليلات».وستبدأ ليفيت الظهور على «فوكس نيوز» في الأول من تشرين الثاني، وفق بيان صادر عن سوزان سكوت، الرئيسة التنفيذية لـ« ميديا» والتي أشادت بما تتمتع به الناطقة السابقة باسم البيت الأبيض من «فهم للمشهد السياسي الراهن».وتنحّت ليفيت التي وضعت طفلها الثاني في الربيع، عن منصبها في أواخر آب للتركيز على عائلتها، مع تأكيدها في الوقت ذاته عزمها على مواصلة الترويج لنهج «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مجددا)ً في السياسة الأميركية اليمينية.وقالت ليفيت: «أتطلع إلى تقديم رؤيتي الفريدة المستمدة من تجربتي كناطقة باسم البيت الأبيض، مصحوبة بالطاقة والصراحة ذاتهما اللتين ميزتا فترة عملي»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وكانت ليفيت تظهر بانتظام كضيفة على قناة «فوكس نيوز» عندما كانت تتولى منصبها السابق.ولم يعيّن بعد ناطقاً جديداً باسم البيت الأبيض. ومنذ رحيلها، توقف البيت الأبيض عن عقد مؤتمرات صحافية دورية.