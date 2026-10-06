الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة.. القوات الأوكرانية استهدفت منشأة فولودارسكايا قرب موسكو

وترتبط المحطة بخطوط أنابيب للمنتجات النفطية مع مصفاتي ريازان وموسكو، إضافة إلى مطارات فنوكوفو وشيريميتيفو ودوموديدوفو الرئيسية في منطقة موسكو.ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل عن حجم الأضرار في المنشأة أو تأثير الاستهداف على عملياتها.من جهة ثانية، قال حاكم مقاطعة موسكو إن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 185 طائرة مسيّرة أوكرانية في 16 بلدية، وإن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.وأضاف أن عشرة منازل خاصة ومباني خدمية وسيارتين تضررت في مدينة إسترا، فيما اندلع حريق في منزل خاص بمدينة دوموديدوفو، ودمر منزل آخر في باريبينو.من جانبه، أعلن عمدة موسكو سوبيانين إسقاط 19 طائرة مسيّرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.وفي ، أعلنت السلطات أن هجوما بطائرات مسيّرة استهدف جسرا في مدينة زابوريجيا خلال ساعات الليل.وأغلق عقب الهجوم، وأعيد توجيه حركة المرور عبر طرق بديلة، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو وقوع إصابات.ويأتي استهداف الجسر بعد عدة هجمات طالت جسورا في وسط العاصمة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.