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عربي-دولي

الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة.. القوات الأوكرانية استهدفت منشأة فولودارسكايا قرب موسكو

Lebanon 24
06-10-2026 | 01:40
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الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة.. القوات الأوكرانية استهدفت منشأة فولودارسكايا قرب موسكو
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الأوكرانية استهدفت منشأة فولودارسكايا لتخزين المنتجات النفطية والتحكم بخطوط الأنابيب في مقاطعة موسكو، بالتزامن مع إعلان السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم ليلي بطائرات مسيّرة.
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وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، تعد المنشأة أكبر مستودع للنفط في المقاطعة، وتشكل مركزا رئيسيا لنقل المنتجات النفطية عبر شبكة خطوط الأنابيب، بقدرة سنوية على المناولة تتجاوز 3 ملايين طن.
وترتبط المحطة بخطوط أنابيب للمنتجات النفطية مع مصفاتي ريازان وموسكو، إضافة إلى مطارات فنوكوفو وشيريميتيفو ودوموديدوفو الرئيسية في منطقة موسكو.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل عن حجم الأضرار في المنشأة أو تأثير الاستهداف على عملياتها.

ضحايا وأضرار في المنازل

من جهة ثانية، قال حاكم مقاطعة موسكو إن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 185 طائرة مسيّرة أوكرانية في 16 بلدية، وإن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وأضاف أن عشرة منازل خاصة ومباني خدمية وسيارتين تضررت في مدينة إسترا، فيما اندلع حريق في منزل خاص بمدينة دوموديدوفو، ودمر منزل آخر في باريبينو.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إسقاط 19 طائرة مسيّرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

استهداف جسر في زابوريجيا

وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات أن هجوما روسيا بطائرات مسيّرة استهدف جسرا في مدينة زابوريجيا خلال ساعات الليل.

وأغلق الجسر عقب الهجوم، وأعيد توجيه حركة المرور عبر طرق بديلة، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو وقوع إصابات.

ويأتي استهداف الجسر بعد عدة هجمات طالت جسورا في وسط العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأسبوع الماضي.
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