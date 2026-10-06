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عربي-دولي

10 دول تتعهد بتدابير إضافية لمواجهة "أنشطة إيران ووكلائها"

Lebanon 24
06-10-2026 | 01:45
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أدانت الولايات المتحدة و9 دول في الأميركيتين، ما وصفتها بـ"الأعمال الإرهابية" و"عمليات النفوذ الخبيث" التي تنفذها إيران ووكلاؤها في النصف الغربي من الكرة الأرضية، متعهدة باتخاذ "تدابير إضافية" وتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة تلك الأنشطة.
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وجاء الموقف في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية باسم حكومات الولايات المتحدة والأرجنتين وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وجويانا وباراجواي وبيرو وترينيداد وتوباجو.

وقالت الدول في البيان:"نقف متحدين في عزمنا على حماية دولنا وشعوبنا من هذه التهديدات"، مطالبة إيران ووكلائها بوقف تلك الأنشطة "الآن".

اتهامات بـ"مخططات قاتلة" وجمع أموال
 
واتهم البيان إيران والجماعات المتحالفة معها بالضلوع في مجموعة من الأنشطة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، تشمل ما وصفه بـ"مخططات قاتلة" مدعومة من طهران ووكلائها، إلى جانب جمع الأموال بصورة غير مشروعة والتدخل السياسي وممارسة أنشطة للتأثير الأجنبي.

وقالت الدول إن تلك الأنشطة تهدف إلى دعم شبكات وصفتها بـ"الإرهابية"، وممارسة ضغوط على من تعتبرهم طهران خصوماً، والتأثير على إجراءات قانونية أو إدارية والإضرار بالأمن الإقليمي.

ولم يتضمن البيان المشترك تفاصيل بشأن عمليات بعينها أو أسماء جماعات أو أشخاص قال الموقعون إنهم ضالعون في تلك الأنشطة.

"تدابير إضافية"
 
وأشادت الدول الموقعة بالخطوات التي اتخذتها حكومات في المنطقة لمواجهة الأنشطة الإيرانية التي تناولها البيان، بما في ذلك إحباط ما وصفته بـ"المخططات القاتلة".

وأضافت:"نحن عازمون معاً على اتخاذ المزيد من التدابير لوقفها، ونتعهد بتعزيز تنسيقنا وتعاوننا للتصدي لهذا التهديد". ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات الإضافية التي قد تتخذها الدول العشر.

ويضع هذا التعهد التعاون الأمني وتبادل التنسيق بين الدول المشاركة في صلب التحرك المقبل لمواجهة الأنشطة التي تنسبها إلى إيران ووكلائها في المنطقة.

منتدى لمكافحة الإرهاب
 
ويأتي البيان بعد استضافة الولايات المتحدة وباراجواي بشكل مشترك منتدى مكافحة الإرهاب العابر للحدود الوطنية، الشهر الماضي، والذي قالت الخارجية الأميركية إنه استهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لدى شركاء واشنطن في المنطقة لتعطيل النشاط الذي تصفه الولايات المتحدة بـ"الإرهابي الإيراني".

وقالت الخارجية الأميركية إن المنتدى يأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعزيز العمل المشترك الهادف إلى حماية أمن دول النصف الغربي من الكرة الأرضية.

ويشير صدور البيان المشترك بعد المنتدى إلى توجه الدول المشاركة نحو توسيع التنسيق في مواجهة الأنشطة المنسوبة إلى إيران، إذ انتقل الخطاب من تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون إلى تعهد علني باتخاذ إجراءات إضافية.
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