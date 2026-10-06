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عربي-دولي

الحوثيون يؤكدون أنهم يُحكمون قبضتهم على كل مكتسباتهم الميدانية في اليمن

Lebanon 24
06-10-2026 | 02:05
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الحوثيون يؤكدون أنهم يُحكمون قبضتهم على كل مكتسباتهم الميدانية في اليمن
الحوثيون يؤكدون أنهم يُحكمون قبضتهم على كل مكتسباتهم الميدانية في اليمن photos 0
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شدد الحوثيون اليوم الثلاثاء على أنهم يُحكمون قبضتهم على المكتسبات التي حققوها ميدانيا، بعدما سيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب الاستراتيجية.
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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على تلغرام إن قواته "تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية"، مضيفا أنها نفذت عشرات الضربات استهدفت القوات الحكومية اليمنية في محافظتي الجوف ومأرب وتواصل ملاحقتها في ما تبقى من مديريات محافظة تعز.

وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران في هجوم مباغت خلال أيلول الماضي على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، بما يشمل مدينة المخا الاستراتيجية في غرب محافظة تعز.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية الأحد بدء هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خصوصا تلك التي سقطت في الآونة الأخيرة.

وأفادت الحكومة أمس الاثنين، في نبأ أوردته وكالة "سبأ" التابعة لها، أنّ "القوات المسلحة تسيطر على مدينة المخا... بعد معارك مع المليشيات الحوثية". ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن "القوات تمكنت بإسناد جوي من السيطرة على مدينة المخا"، وتواصل ملاحقة عناصر الحوثيين.

وفي المقابل، أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية وكالة فرانس برس أمس الاثنين بأن قواتها قطعت طريق الإمداد إلى المخا المطلة على البحر الأحمر، من دون أن تؤكد ما أعلنته الحكومة بشأن استعادة السيطرة على المدينة من الحوثيين.

وقالت "قواتنا سيطرت على مطار ذوباب العسكري وقطعت الطريق الرابط بين مديرية ذوباب ومنطقة باب المندب".

وأضافت أنها تعمل على" تثبيت مواقعنا وهدفنا التقدم لاستعادة المخا ومحاصرة الحوثيين المتمركزين في باب المندب".

بدورها، أكدت "ألوية العمالقة" الجنوبية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، "قطع الخط الرئيسي الرابط بين المخا وباب المندب، وفرض حصار محكم على ميليشيا الحوثي الإرهابية في باب المندب الاستراتيجي.. تمهيدا لتحريره وتأمين ممر الملاحة الدولية".(أ.ف.ب)
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