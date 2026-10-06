من هو أول أمين عام لـحلف مكة؟

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وتصف صحيفة "Dawn" الباكستانية محمود بأنه سيكون بمثابة "محدد للاتجاه" خلال المرحلة التي يعمل فيها الحلف على بناء هيكله المؤسسي وتحويل التفاهمات السياسية إلى ترتيبات أمنية عملية.



وجاء تثبيت محمود في المنصب خلال اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في الرياض، إذ تقررت ولايته لمدة 3 سنوات، بالتزامن مع انتقال الحلف إلى مرحلة تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها.





وكانت إسلام آباد أعلنت في 23 أيلول اختيار محمود للمنصب، وقالت الخارجية الباكستانية آنذاك إن سيتولى قيادة الأمانة العامة للحلف التي يجري إنشاؤها في الرياض.



وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في اجتماعها الافتتاحي في إسطنبول في 31 آب على أن تتولى شخصية باكستانية رئاسة الأمانة العامة خلال السنوات الثلاث الأولى.



بحسب "Dawn"، انضم نعمان محمود إلى الجيش الباكستاني في أيلول 1987 ضابطاً في "فوج بلوش"، قبل أن يمتد مساره العسكري لاحقاً بين العمل الميداني والاستخبارات والتدريب والتخطيط الاستراتيجي.



وتخرّج محمود في كلية القيادة والأركان في كويتا، وكلية القيادة والأركان في مصر، وجامعة الدفاع الوطني في إسلام آباد، ويحمل درجة الماجستير في دراسات الحرب.



وشغل جزءاً مهماً من مسيرته في كلية القيادة والأركان في كويتا، حيث عمل في مناصب تدريبية عدة قبل أن يصبح كبير المدربين، وهي تجربة منحته، بحسب "Dawn"، خبرة في تدريب الضباط والاستراتيجية العسكرية والتخطيط للعمليات.



انتقل محمود لاحقاً إلى مواقع القيادة الميدانية، وعندما كان برتبة لواء تولى قيادة فرقة مشاة في شمال وزيرستان، في وقت كانت المنطقة تشهد عمليات للجيش الباكستاني لمكافحة الإرهاب.



ومن ساحات العمليات انتقل إلى العمل الاستخباراتي، إذ تولى منصب لإدارة التحليل في جهاز الاستخبارات الباكستانية "ISI".



وتقول "Dawn" إن دوره هناك شمل تقييم التطورات الخارجية من منظور الأمن القومي، بما يرتبط بعملية صنع القرار الاستراتيجي والسياسة الخارجية لباكستان، فضلاً عن التواصل مع أجهزة استخبارات أجنبية في إطار علاقات الجهاز الخارجية.



ويمنح هذا التنقل بين الميدان والتحليل الاستخباراتي مسيرته بعداً يرتبط مباشرة بطبيعة المهمة الجديدة، إذ سيكون على الأمانة العامة للحلف التنسيق بين 3 دول وتحويل القرارات السياسية والعسكرية المشتركة إلى آليات عمل قابلة للتنفيذ.



قيادة "فيلق بيشاور" يضع تعيين الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لـ"حلف مكة الدفاعي" ضابطاً أمضى أكثر من 3 عقود بين القيادة الميدانية والعمل الاستخباراتي والتخطيط الاستراتيجي والتعليم العسكري في موقع محوري خلال السنوات التأسيسية للحلف الذي يضم وباكستان وتركيا.وتصف صحيفة "Dawn" الباكستانية محمود بأنه سيكون بمثابة "محدد للاتجاه" خلال المرحلة التي يعمل فيها الحلف على بناء هيكله المؤسسي وتحويل التفاهمات السياسية إلى ترتيبات أمنية عملية.وجاء تثبيت محمود في المنصب خلال اجتماع طارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف في الرياض، إذ تقررت ولايته لمدة 3 سنوات، بالتزامن مع انتقال الحلف إلى مرحلة تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها.وكانت إسلام آباد أعلنت في 23 أيلول اختيار محمود للمنصب، وقالت الخارجية الباكستانية آنذاك إن سيتولى قيادة الأمانة العامة للحلف التي يجري إنشاؤها في الرياض.وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في اجتماعها الافتتاحي في إسطنبول في 31 آب على أن تتولى شخصية باكستانية رئاسة الأمانة العامة خلال السنوات الثلاث الأولى.بحسب "Dawn"، انضم نعمان محمود إلى الجيش الباكستاني في أيلول 1987 ضابطاً في "فوج بلوش"، قبل أن يمتد مساره العسكري لاحقاً بين العمل الميداني والاستخبارات والتدريب والتخطيط الاستراتيجي.وتخرّج محمود في كلية القيادة والأركان في كويتا، وكلية القيادة والأركان في مصر، وجامعة الدفاع الوطني في إسلام آباد، ويحمل درجة الماجستير في دراسات الحرب.وشغل جزءاً مهماً من مسيرته في كلية القيادة والأركان في كويتا، حيث عمل في مناصب تدريبية عدة قبل أن يصبح كبير المدربين، وهي تجربة منحته، بحسب "Dawn"، خبرة في تدريب الضباط والاستراتيجية العسكرية والتخطيط للعمليات.انتقل محمود لاحقاً إلى مواقع القيادة الميدانية، وعندما كان برتبة لواء تولى قيادة فرقة مشاة في شمال وزيرستان، في وقت كانت المنطقة تشهد عمليات للجيش الباكستاني لمكافحة الإرهاب.ومن ساحات العمليات انتقل إلى العمل الاستخباراتي، إذ تولى منصب لإدارة التحليل في جهاز الاستخبارات الباكستانية "ISI".وتقول "Dawn" إن دوره هناك شمل تقييم التطورات الخارجية من منظور الأمن القومي، بما يرتبط بعملية صنع القرار الاستراتيجي والسياسة الخارجية لباكستان، فضلاً عن التواصل مع أجهزة استخبارات أجنبية في إطار علاقات الجهاز الخارجية.ويمنح هذا التنقل بين الميدان والتحليل الاستخباراتي مسيرته بعداً يرتبط مباشرة بطبيعة المهمة الجديدة، إذ سيكون على الأمانة العامة للحلف التنسيق بين 3 دول وتحويل القرارات السياسية والعسكرية المشتركة إلى آليات عمل قابلة للتنفيذ.قيادة "فيلق بيشاور"

في نيسان 2019، رُقي محمود إلى رتبة فريق، وعُين مفتشاً عاماً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القيادة العامة للجيش الباكستاني. وبعد نحو 8 أشهر، انتقل إلى أحد أبرز مناصبه الميدانية عندما تولى، في كانون الثاني 2019، قيادة الفيلق الحادي عشر، المعروف أيضاً بـ"فيلق بيشاور".



وتزامنت فترة قيادته للفيلق مع مرحلة شديدة الحساسية على الحدود الباكستانية الأفغانية، في ظل استعداد للانسحاب من أفغانستان ومواصلة باكستان إقامة السياج على الحدود ومواجهة التداعيات الأمنية للتحولات المتسارعة داخل أفغانستان، وفق "Dawn".



وغادر محمود قيادة الفيلق في تشرين الثاني 2021، لينتقل إلى جامعة الدفاع الوطني في إسلام آباد، حيث أصبح الرئيس الـ35 للمؤسسة، وظل في المنصب حتى تقاعده من الجيش في أبريل 2023.



وكان اسمه أيضاً من بين الضباط الذين اعتبروا مرشحين لتولي منصب الباكستاني خلال عملية اختيار الجديدة في 2022، بحسب الصحيفة الباكستانية.



وحصل محمود خلال مسيرته على وسام "هلال الامتياز" العسكري (Hilal-i-Imtiaz Military)، وهو اللقب الذي أوردته الخارجية الباكستانية عند إعلان تعيينه أميناً عاماً للحلف.



مهمة تأسيسية في الرياض

وتضع الخبرات المتعددة التي اكتسبها محمود، من قيادة تشكيلات عسكرية في المناطق القبلية السابقة وإدارة قطاع حساس على حدود أفغانستان، إلى التحليل الاستخباراتي والتواصل الخارجي والتعليم في مجال الأمن القومي والاستراتيجية، أمام مهمة مختلفة في الرياض: المساهمة في بناء مؤسسة عسكرية متعددة الأطراف من بدايتها.

وترى "Dawn" أن مهمته المباشرة تتمثل في المساعدة على بناء "الآلية المؤسسية" للحلف، الذي لا يزال في سنواته الأولى، بما يتطلب تنسيقاً بين الدول الأعضاء وتحويل الالتزامات السياسية إلى ترتيبات أمنية عملية.



وتكتسب هذه المهمة أهمية إضافية مع انتقال "حلف مكة" من مرحلة البناء التنظيمي إلى تفعيل آليات الدفاع المشترك. وكانت الدول الثلاث قد اتفقت عند تأسيس الأمانة العامة على تعزيز الطابع المؤسسي للتعاون، بما يدعم "مصداقية وفاعلية الردع والدفاع الجماعي".



وبذلك، يبدأ محمود ولايته الأولى التي تستمر 3 سنوات وفي جعبته خبرة في 3 ملفات تتقاطع بصورة مباشرة مع متطلبات المنصب الجديد: القيادة العسكرية، والتحليل الاستخباراتي، والتخطيط الاستراتيجي. لكن الاختبار هذه المرة ينتقل من قيادة تشكيل عسكري باكستاني إلى المساهمة في رسم البنية التنفيذية لحلف دفاعي ناشئ يجمع الرياض وإسلام آباد وأنقرة.