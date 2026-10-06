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عربي-دولي

الزيدي: 3 فصائل سلمت أسلحتها

Lebanon 24
06-10-2026 | 04:36
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الزيدي: 3 فصائل سلمت أسلحتها
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أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن 3 فصائل مسلحة عراقية سلمت أسلحتها، في حين وافقت فصيلتان أخريان على تسليم أسلحتهما.
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وخلال لقاء جمعه بشيوخ عشائر ووجهاء، أشاد الزيدي بـ"موقف العشائر العراقية الداعم للدولة ومساهمتها في حفظ النظام خلال الفترات العصيبة"، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولات لإضعاف الدولة أو تهديد كيانها، وفق ما نقلت "شفق نيوز".

وتطرق الزيدي إلى المحادثات مع كل من تركيا والكويت، مشيراً إلى أن القوات التركية تنسحب من مواقع داخل الأراضي العراقية، وأن المباحثات مع الكويت لا تزال مستمرة بشأن القضايا الثنائية العالقة. 

وحدد رئيس الوزراء العراقي يوم 30 حزيران 2027 موعداً نهائياً لإخضاع الأسلحة الموجودة خارج مؤسسات الدولة لسيطرة الحكومة. وقد أيد "الإطار التنسيقي" -وهو تحالف يضم قوى سياسية شيعية رئيسية- هذا الجدول الزمني، في حين تتواصل المحادثات مع الفصائل المسلحة بشأن تسليم الأسلحة وتسجيلها وتخزينها تحت إشراف الدولة.
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