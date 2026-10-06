الزيدي: 3 فصائل سلمت أسلحتها

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أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، أن 3 فصائل مسلحة سلمت أسلحتها، في حين وافقت فصيلتان أخريان على تسليم أسلحتهما.وخلال لقاء جمعه بشيوخ عشائر ووجهاء، أشاد الزيدي بـ"موقف العشائر الداعم للدولة ومساهمتها في حفظ النظام خلال الفترات العصيبة"، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولات لإضعاف الدولة أو تهديد كيانها، وفق ما نقلت "شفق نيوز".وتطرق الزيدي إلى المحادثات مع كل من والكويت، مشيراً إلى أن القوات تنسحب من مواقع داخل الأراضي العراقية، وأن المباحثات مع الكويت لا تزال مستمرة بشأن الثنائية العالقة.وحدد رئيس الوزراء العراقي يوم 30 حزيران 2027 موعداً نهائياً لإخضاع الأسلحة الموجودة خارج مؤسسات الدولة لسيطرة الحكومة. وقد أيد "الإطار التنسيقي" -وهو تحالف يضم قوى سياسية رئيسية- هذا الجدول ، في حين تتواصل المحادثات مع الفصائل المسلحة بشأن تسليم الأسلحة وتسجيلها وتخزينها تحت إشراف الدولة.