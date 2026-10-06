قبل إعلان نوبل للسلام.. مجلس نوبل يراقب ولادة نظام عالمي جديد

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وبحسب تقرير نشرته وكالة " "، قال كريستيان بيرغ هاربفيكن، أمين اللجنة النرويجية لنوبل للسلام المؤلفة من خمسة أعضاء، إن اللجنة تتابع عن كثب التغيرات التي يشهدها النظام الدولي، وما قد ينتج عنها من أشكال جديدة للتعاون وصنع السلام.وأوضح هاربفيكن، الذي يعد الملفات الخاصة بالمرشحين ويشارك في المداولات من دون أن يكون له حق التصويت، أن اللجنة تدرك أن العالم يمر بمرحلة انتقالية لا تزال ملامحها النهائية غير واضحة.وقال إن العالم يعرف ما الذي يتركه وراءه، لكنه لا يعرف مقدار ما سيبقى من النظام الحالي، ولا الشكل الذي سيأخذه .وأشار إلى أن هذا التحول يحظى باهتمام كبير داخل اللجنة، خصوصاً أن بعض الاتجاهات الدولية الحالية تهدد العديد من القيم التي دافعت عنها للسلام طوال تاريخها.وتمنح الجائزة، وفق وصية مؤسسها ألفرد نوبل، لمن يكون قد قدم أكبر أو أفضل مساهمة في تعزيز الأخوة بين الأمم، أو الحد من الجيوش الدائمة أو إلغائها، أو إنشاء وتعزيز مؤتمرات السلام.من يبني مؤسسات جديدة؟وفي رده على سؤال حول احتمال اختيار شخصية أو جهة تعمل على تحديد شكل النظام العالمي الجديد، قال هاربفيكن إن اللجنة ستنظر بطبيعة الحال إلى الأشخاص القادرين، خلال الحالية، على إطلاق مؤسسات ومبادرات جديدة أو ابتكار طرق جديدة للعمل تتوافق مع الأهداف التي حددها نوبل للجائزة.وأضاف أن هذه الأهداف تمثل في نهاية المطاف المعيار الذي تستند إليه اللجنة في عملها، وبالتالي فإن الجهات التي تسهم في بناء أشكال جديدة من التعاون بما يتوافق مع رؤية نوبل ستكون موضع اهتمام.وفي ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم، أكد هاربفيكن أن ذلك لا يعني غياب المرشحين أو فقدان جائزة نوبل للسلام أهميتها.وقال: "لست قلقاً بشأن الجائزة، لكنني قلق بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه العالم".ومن المقرر إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام يوم الجمعة.