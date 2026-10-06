طلب برلماني لـاستجواب عراقجي.. ما علاقة ويتكوف؟

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ونقلت الوكالة عن عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي قوله: "تم تسجيل طلب استجواب وزير الخارجية عراقجي، لكنه لم تتم إحالته بعد إلى هيئة الرئاسة". أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" ، الثلاثاء، تقديم طلب في لاستجواب عباس عراقجي.ونقلت الوكالة عن عضو هيئة رئاسة البرلمان محمد رشيدي قوله: "تم تسجيل طلب استجواب وزير الخارجية عراقجي، لكنه لم تتم إحالته بعد إلى هيئة الرئاسة".

وأضاف رشيدي: "يبدو أن أحد النواب سجل هذا الطلب، إلا أنه لم يعرض على هيئة الرئاسة اليوم".



ولم تكشف الوكالة سبب طلب استجواب الوزير.



لكن عراقجي تعرض قبل أيام لانتقادات نشرتها "تسنيم"، بعد لقائه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في "من دون تنسيق أو إذن مسبق من المؤسسات المعنية برسم السياسات والمسؤولة عن هذا الملف".