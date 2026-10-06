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عربي-دولي

كاتس يهدد بشن حملة شاملة ضد السلطة الفلسطينية

Lebanon 24
06-10-2026 | 09:01
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كاتس يهدد بشن حملة شاملة ضد السلطة الفلسطينية
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشن حملة شاملة ضد السلطة الفلسطينية بناء على سيناريو يمكن أن تحول فيه قوات الأمن التابعة للسلطة أسلحتها ضد إسرائيل.
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وعندما سئل عما إذا كان الادعاء ملفقا، قال كاتس إنه يستند إلى عرض قدمه الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة يوم الاثنين بشأن حاجة الجيش للاستعداد لسيناريوهات متطرفة.
 
غير أن مصادر إضافية في الجيش الإسرائيلي قالت إن الجيش لا يملك معلومات استخباراتية ملموسة تشير إلى تمرد مخطط له من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو عناصر التنظيم التابعة لفتح. وأقرت مع ذلك بأن على الجيش الإسرائيلي أن يستعد لسيناريوهات متطرفة، بما في ذلك سيناريوهات غير مرجحة للغاية.

وقدم كاتس السيناريو خلال إحاطة أمنية للحكومة حول استعدادات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ولم تنسق تصريحاته مع الجيش الإسرائيلي، ولم تشر المصادر العسكرية إلى موافقتها على قراره بإعلان السيناريو.

وقال كاتس إن "السيناريو المرجعي المحدد للجيش الإسرائيلي بشأن يهودا والسامرة يحدد أنه يجب الاستعداد لاحتمال هجوم عناصر جهادية ضد المستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي، كدرس من أحداث 7 تشرين الأول في غزة".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ نشاطا قويا ضد مراكز الإرهاب على الأرض، بما في ذلك إخلاء مخيمات اللاجئين في شمال السامرة"، مدعيا أن "الإرهاب انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عقود مع بقاء تحديات كبيرة".

وفي الوقت نفسه، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لسيناريو تقوم فيه عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية وتنظيمات التنظيم التابعة للسلطة بتحويل أسلحتها ضد الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والمجتمعات على طول خط التماس.

وهدد بأنه في مثل هذه الحالة ستعلن الحرب على السلطة الفلسطينية، وسيشن الجيش الإسرائيلي هجوما شاملا وفقا لخطة منظمة صيغت ووافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن قبله، وفقا للمبادئ المحددة للجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن مثل هذه الحملة ستكون قصيرة وقوية وستشمل عمليات برية وجوية، بالإضافة إلى ما وصفه بإجراءات خاصة.

وأوضح أن الحملة ستشمل استخدام القوات البرية والجوية واستخدام وسائل خاصة، واستهداف وطرد مسؤولين كبار، وتدمير الأسلحة والمعدات العسكرية، والإخلاء الواسع للسكان وتدمير البنية التحتية الإرهابية داخل المدن وفي جميع مخيمات اللاجئين في يهودا والسامرة، وفقا لنموذج غزة ولبنان، إلى جانب تعزيز القوات والدفاع عن المجتمعات الإسرائيلية.

وقالت مصادر من الشاباك لصحيفة "جيروزاليم بوست" إنها لا تعلم بوجود أي تهديد ملموس من هذا القبيل من السلطة الفلسطينية. (روسيا اليوم) 
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روسيا اليوم

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