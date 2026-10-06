بريطانيا تحاكم 3 إيرانيين بتهمة التجسس على صحفيين معارضين

أبلغ ممثلو ادعاء هيئة محلفين في لندن
اليوم الثلاثاء أن ثلاثة إيرانيين تجسسوا على صحفيين معارضين مقيمين في بريطانيا
لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإيراني
بهدف مهاجمتهم "عقابا لهم على انتقادهم النظام الإيراني".
وبحسب "رويترز
"، يواجه الرجال الثلاثة اتهامات بمراقبة صحفيين يعملون في قناة إيران
انترناشونال التلفزيونية الناطقة باللغة الفارسية، التي تنتقد حكومة طهران
، وذلك في الفترة ما بين آب 2024 وآذار 2025.
وأنكر كل من مصطفى سيباهفاند (41 عاما) وفرهاد جوادي
مانيش (46 عاما) وشابور قلي خاني نوري (57 عاما) تهمتين موجهتين إليهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني
، الذي تم سنه لمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع تهديدات الدول الأجنبية.
وبدأت محاكمتهم في محكمة ووليتش كراون
هذا الأسبوع في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بريطانيا وإيران، التي يقول ممثلو ادعاء إنها استهدفت مرارا المنتقدين والمعارضين سواء داخل إيران أو خارجها. (إرم نيوز)