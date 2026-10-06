بريطانيا تحاكم 3 إيرانيين بتهمة التجسس على صحفيين معارضين

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أبلغ ممثلو ادعاء هيئة محلفين في اليوم الثلاثاء أن ثلاثة إيرانيين تجسسوا على صحفيين معارضين مقيمين في لصالح جهاز المخابرات الخارجية بهدف مهاجمتهم "عقابا لهم على انتقادهم النظام الإيراني".وبحسب " "، يواجه الرجال الثلاثة اتهامات بمراقبة صحفيين يعملون في قناة انترناشونال التلفزيونية الناطقة باللغة الفارسية، التي تنتقد حكومة ، وذلك في الفترة ما بين آب 2024 وآذار 2025.وأنكر كل من مصطفى سيباهفاند (41 عاما) وفرهاد مانيش (46 عاما) وشابور قلي خاني نوري (57 عاما) تهمتين موجهتين إليهم بموجب ، الذي تم سنه لمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع تهديدات الدول الأجنبية.وبدأت محاكمتهم في محكمة ووليتش هذا الأسبوع في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بريطانيا وإيران، التي يقول ممثلو ادعاء إنها استهدفت مرارا المنتقدين والمعارضين سواء داخل إيران أو خارجها. (إرم نيوز)