تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

اقتصاد منطقة اليورو يتسارع.. لكن التضخم يضع أوروبا أمام معضلة جديدة

Lebanon 24
06-10-2026 | 10:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اقتصاد منطقة اليورو يتسارع.. لكن التضخم يضع أوروبا أمام معضلة جديدة
اقتصاد منطقة اليورو يتسارع.. لكن التضخم يضع أوروبا أمام معضلة جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسارع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال أيلول إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف، مدفوعاً بقوة الطلب، لكن ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة يعيدان الضغط على البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بأن يضطر إلى إبقاء السياسة النقدية أكثر تشدداً.
Advertisement

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Irish Examiner" نقلاً عن "Reuters"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو إلى 53 نقطة في أيلول، مقارنة بـ51.6 نقطة في آب، مسجلاً أعلى مستوى له في 10 أشهر. كما ارتفع المؤشر المركب الذي يجمع الخدمات والتصنيع إلى 53.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2023.

وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وقال كبير الاقتصاديين في "S&P Global Market Intelligence" كريس ويليامسون إن مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% على أساس فصلي، مع تسارع الزخم مع دخول الربع الأخير من العام.

إسبانيا في الصدارة وألمانيا تتعافى

كانت إسبانيا صاحبة أقوى أداء اقتصادي بين دول منطقة اليورو في أيلول، تلتها أيرلندا، بينما تسارع التعافي في ألمانيا إلى واحد من أقوى مستوياته منذ أوائل عام 2022.

أما إيطاليا وفرنسا فسجلتا نمواً أكثر تواضعاً.

وأظهرت البيانات تسارع نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات، وهو مؤشر رئيسي على قوة الطلب، فيما ارتفعت طلبات التصدير للمرة الأولى بعد 39 شهراً متتالياً من الانكماش.

ومع ارتفاع طلبات المصانع بأسرع وتيرة منذ أوائل 2022، سجل إجمالي الطلبات الجديدة أسرع نمو له في 41 شهراً، كما ارتفع الطلب الخارجي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف.

في المقابل، تباطأ التوظيف في قطاع الخدمات، ما عوّض جزئياً التحسن المحدود في خلق الوظائف في المصانع، لتصبح وتيرة نمو العمالة الإجمالية أضعف.

التضخم يعود بقوة

ورغم تحسن النشاط الاقتصادي، أظهرت البيانات تجدد الضغوط التضخمية.

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8% في أيلول، مقارنة بـ3.2% في آب، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يزيد المخاوف من أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول أو رفعها أكثر من المتوقع.

كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن أسعار المدخلات وأسعار الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة لها خلال أربعة أشهر.

وقال ويليامسون إن تجدد ارتفاع ضغوط الأسعار يشير إلى احتمال اقتراب التضخم في منطقة اليورو من 4%، أي ضعف الهدف البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف أن الجمع بين تسارع النمو وعودة الضغوط التضخمية سيزيد التكهنات بشأن تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

وتسعّر الأسواق حالياً أكثر من رفعين لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بحلول منتصف العام المقبل.
مواضيع ذات صلة
التضخم في بريطانيا يتسارع إلى 2.9%
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مُعضلة إسرائيل الجديدة في سوريا: هل ينجح نموذج نتنياهو مع روسيا أمام "اختبار تركيا"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب جاكسون هول يضع وورش أمام اختبار التضخم والسوق
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط معيشي.. التضخم في بريطانيا يتسارع إلى 3.1% متجاوزاً التوقعات
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

البنك المركزي

الأوروبي

ألمانيا

إسبانيا

إيطاليا

أوروبي

فرنسا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-10-06
Lebanon24
11:00 | 2026-10-06
Lebanon24
10:30 | 2026-10-06
Lebanon24
10:18 | 2026-10-06
Lebanon24
09:30 | 2026-10-06
Lebanon24
09:25 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24