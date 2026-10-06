تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مباحثات قطرية إيرانية...هذه التفاصيل

Lebanon 24
06-10-2026 | 11:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مباحثات قطرية إيرانية...هذه التفاصيل
مباحثات قطرية إيرانية...هذه التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، أنه حمل رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيراً إلى أن أمير قطر طرح خلال لقائهما آراء ومقترحات سينقلها إلى الرئيس الإيراني.
Advertisement

ووصف مؤمني مباحثاته مع أمير قطر بأنها "جيدة وبناءة"، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية القطرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة ودفع الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة.

وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أن الشيخ تميم استقبل مؤمني في الدوحة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي السياق، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي أن الاتصالات مع إيران "مستمرة ولم تنقطع"، موضحاً أن الزيارات الجارية تهدف في المرحلة الحالية إلى تحقيق تقدم يمكن البناء عليه.

وقال الهاشمي، في إحاطة صحافية، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وكذلك تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة عبر قطر وشركائها الإقليميين.

ولم تحقق مساعي استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران تقدماً حتى الآن، وسط استمرار تبادل التهديدات، رغم اتفاق الطرفين على وقف لإطلاق النار في نيسان الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم في حزيران وإجراء محادثات غير مباشرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.

وتؤدي قطر دور الوسيط في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فيما تأتي زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى الدوحة في ظل جهود إقليمية لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.
مواضيع ذات صلة
مباحثات قطرية ايرانية بشأن خفض التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات قطرية تركية بشأن خفض التصعيد في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات قطرية عُمانية بشأن المستجدات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات سورية باكستانية...إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الداخلية

الشرق الأوسط

دبلوماسي

الإيراني

واشنطن

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-10-06
Lebanon24
16:22 | 2026-10-06
Lebanon24
16:14 | 2026-10-06
Lebanon24
16:12 | 2026-10-06
Lebanon24
16:11 | 2026-10-06
Lebanon24
16:05 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24