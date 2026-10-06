مباحثات قطرية إيرانية...هذه التفاصيل

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أكد إسكندر مؤمني، أنه حمل رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيراً إلى أن أمير قطر طرح خلال لقائهما آراء ومقترحات سينقلها إلى الرئيس الإيراني.ووصف مؤمني مباحثاته مع أمير قطر بأنها "جيدة وبناءة"، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية القطرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة ودفع الاتصالات بين والولايات المتحدة.وكان الديوان الأميري قد أعلن أن الشيخ تميم استقبل مؤمني في الدوحة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وفي السياق، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال في القطرية إبراهيم الهاشمي أن الاتصالات مع إيران "مستمرة ولم تنقطع"، موضحاً أن الزيارات الجارية تهدف في المرحلة الحالية إلى تحقيق تقدم يمكن البناء عليه.وقال الهاشمي، في إحاطة صحافية، إن المحادثات بين وإيران مستمرة، وكذلك تبادل الرسائل بين الأطراف المختلفة عبر قطر وشركائها الإقليميين.ولم تحقق مساعي استئناف المفاوضات بين وطهران تقدماً حتى الآن، وسط استمرار تبادل التهديدات، رغم اتفاق الطرفين على وقف لإطلاق النار في نيسان الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم في حزيران وإجراء محادثات غير مباشرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.وتؤدي قطر دور الوسيط في الحرب الدائرة في ، فيما تأتي زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى الدوحة في ظل جهود إقليمية لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.