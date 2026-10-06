روبيو يشدد على أهمية آيسلندا لأمن أميركا والحلفاء

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شدّد الأميركي ماركو روبيو على أهمية آيسلندا لأمن والحلفاء، مع سعي إلى تعزيز نفوذها في المنطقة القطبية الشمالية، وذلك خلال زيارته، عاصمة هذه الواقعة في شمال المحيط الأطلسي.واستهل روبيو من ريكيافيك جولة أوروبية تأتي بعد توقيع واشنطن اتفاقاً أمنياً بخصوص غرينلاند، أسهم في تهدئة التوترات مع بشأن هذا الإقليم التابع للدنمارك، والواقع أيضاً قرب القطب ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».وقال وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الآيسلندية، إن آيسلندا سمحت للقوات الأميركية باستخدام أراضيها ومجالها الجوي ومياهها.وأضاف: «لقد وفّرت لنا بذلك موقعاً متقدماً حيوياً لمراقبة الأنشطة السرية، وردع خصومنا عن دخول أراضيكم السيادية وأراضي حلفائنا المشتركين السيادية».