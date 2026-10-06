تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تبحث مع بكين زيارات متبادلة للمواقع النووية

Lebanon 24
06-10-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
واشنطن تبحث مع بكين زيارات متبادلة للمواقع النووية
واشنطن تبحث مع بكين زيارات متبادلة للمواقع النووية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية تنظيم زيارات متبادلة للمواقع والمنشآت النووية بين الولايات المتحدة والصين، في خطوة يُتوقع أن تواصل واشنطن الدفع باتجاهها خلال لقاءات مباشرة مرتقبة بين الجانبين في الأشهر المقبلة، وفق مصادر مطلعة تحدثت لشبكة CNN.

ولا تزال هذه المناقشات في مراحلها الأولية وغير رسمية، وتأتي في ظل تصاعد المخاوف الأميركية من التوسع السريع في القدرات النووية الصينية، بالتزامن مع انتهاء آخر اتفاق أميركي روسي للحد من الأسلحة النووية العام الماضي.

مقترح لزيارات متبادلة

 
Advertisement

وبحسب المصادر، طُرحت فكرة الزيارات المتبادلة للمواقع النووية للمرة الأولى من الجانب الصيني خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين هذا العام، وهو ما قد يعكس استعداد بكين لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تمهيداً لإجراء محادثات أوسع بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وشملت المناقشات إمكانية زيارة المختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية والمنشآت الصينية المماثلة، إلى جانب بحث احتمال السماح بزيارات إلى مواقع التجارب النووية.

وجرت غالبية الاتصالات العملية بين المسؤولين الأميركيين والصينيين بشأن الملف النووي هذا العام على هامش اجتماعات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وفق المصادر.

وترى واشنطن أن الزيارات المحتملة قد تشكل خطوة لبناء الثقة، وتوفر أساساً لمزيد من الحوار بشأن الحد من المخاطر النووية، وربما تمهد لاحقاً أمام اتفاق ثلاثي يضم الولايات المتحدة وروسيا والصين.

اتفاق ثلاثي متعثر

وكانت إدارة ترامب قد سعت خلال ولايته الأولى إلى الدفع نحو اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية، إلا أن تلك الجهود لم تحقق تقدماً ملموساً، كما لم تنطلق حتى الآن مفاوضات رسمية بشأن اتفاق جديد.

وتواصل الصين، وفق CNN، رفض الانخراط في مفاوضات من شأنها الحد من توسع ترسانتها النووية، مستندة إلى أن الترسانتين الأميركية والروسية لا تزالان أكبر بكثير من ترسانتها.

وتشير تقديرات إلى أن الولايات المتحدة تمتلك نحو 5 آلاف رأس نووي إجمالاً، مقابل نحو 600 رأس لدى الصين، التي تعمل في المقابل على توسيع بنيتها التحتية النووية، مع توقعات بإنتاج مئات الرؤوس الإضافية خلال السنوات المقبلة.

خطوة لبناء الثقة

 

وقال بول دين، المسؤول الأميركي السابق عن جهود الحد من الأسلحة، إن أي مفاوضات نووية مع الصين يجب أن تأخذ في الاعتبار الصورة الكاملة، لكنه وصف الزيارات المتبادلة بأنها «إجراء بالغ الأهمية لبناء الثقة»، معتبراً أنها قد توفر أساساً معلوماتياً ودبلوماسياً لمزيد من الجهود الرامية إلى خفض المخاطر النووية.

وأشار دين إلى أن العلاقة النووية بين واشنطن وبكين تفتقر حالياً إلى عدد كبير من الضوابط، واصفاً المرحلة بأنها «وقت بالغ الخطورة».

وكان ترامب قد أعرب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي عن دعمه لمفاوضات ثلاثية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. إلا أن مسؤولاً أميركياً قال إن شي لم يُبدِ استعداداً لمناقشة اتفاق ثلاثي، كما لم يتطرق الزعيمان إلى مقترح الزيارات المتبادلة للمواقع النووية خلال لقائهما.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب وشي مرتين في وقت لاحق من العام، فيما يُرجح أن تستمر المناقشات على مستوى المسؤولين خلال الفترة التي تسبق اللقاءات المقبلة.

ورغم ترحيب عدد من الخبراء والمسؤولين الأميركيين السابقين بفكرة الزيارات، فإنهم لا يتوقعون بالضرورة أن تؤدي هذه الخطوة سريعاً إلى اتفاق واسع للحد من الأسلحة النووية.

ويرى بعض المسؤولين والخبراء أن طرح الصين للمقترح قد يكون بهدف تحسين أجواء الحوار أو إظهار استعدادها للانخراط في الملف النووي، من دون أن يعني ذلك بالضرورة استعدادها لتقييد توسع ترسانتها.

وقال مسؤول أميركي سابق إن بكين قد تكون حريصة، قبيل القمم الكبرى، على إرسال إشارات إيجابية تجعلها تبدو أكثر انفتاحاً وسخاءً في الحوار، معتبراً أن دوافعها الحقيقية لا تزال موضع شك.

مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء العراق يبحث هاتفيا مع رئيس حكومة كردستان الهجوم على عدد من المواقع في الإقليم
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا: من الممكن التوصل إلى اتفاق تجاري يحقق منفعة متبادلة مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نراقب مواقع إيران النووية بالكاميرات
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيرانيّ بارز: طلب تفتيش المواقع النووية غير مقبول في الوقت الراهن
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الأميركيين

دونالد

التزام

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-10-06
Lebanon24
16:22 | 2026-10-06
Lebanon24
16:14 | 2026-10-06
Lebanon24
16:12 | 2026-10-06
Lebanon24
16:11 | 2026-10-06
Lebanon24
16:05 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24