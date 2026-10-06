طهران تستدعي السفير الفرنسي.. ما السبب؟

Advertisement

استدعت ، لدى بيير كوشار، احتجاجاً على ما وصفته بالتعامل العنيف للسلطات مع الاحتجاجات الطلابية والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان.وأبلغ لحقوق الإنسان في الخارجية ، حميد أحمدي، السفير الفرنسي قلق بلاده إزاء استخدام القوة ضد المتظاهرين، مشيراً إلى إصابة عدد منهم، بينهم أشخاص فقدوا بصرهم، واعتقال أكثر من 5 آلاف شخص.وأكد أحمدي ضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في التجمع السلمي، معتبراً أن استخدام العنف ضد المحتجين لا يمكن تبريره.كما طالب بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في تقارير عن دخول عناصر أمنية مسلحة إلى الفصول الدراسية والاعتداء على طلاب ومعلمين، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.وتشهد فرنسا احتجاجات طلابية واسعة للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد المخصصة للمدارس، وسط مواجهات مع أسفرت عن مئات الإصابات.