تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير فرنسي: الاحتجاجات الطلابية تحقق "واقعين متوازيين"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-10-2026 | 15:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تقرير فرنسي: الاحتجاجات الطلابية تحقق واقعين متوازيين
تقرير فرنسي: الاحتجاجات الطلابية تحقق واقعين متوازيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، في تقرير ترجمه "لبنان24"، من مخاطر الاستقطاب المتزايد على خلفية احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، معتبرةً أن روايتين متوازيتين تتواجهان من دون أن تلتقيا، في ظل ما تنشره شبكات التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو وجّه رسالة إلى عدد من وزرائه، دعاهم فيها إلى إطلاق "خمسة ورش عمل" لمعالجة الصعوبات التي يواجهها طلاب المدارس الثانوية والعاملون فيها، على أن تُقدَّم الإجابات قبل نهاية الشهر.

لكن التقرير لفت إلى أن جزءاً كبيراً من الطلاب المشاركين في إغلاق المدارس لم يكن قد سمع، الإثنين، بهذه الرسالة، إذ كان اهتمامهم منصباً على ما وصفوه بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن بحق بعض زملائهم.

وتنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب التقرير، مقاطع فيديو تظهر عناصر من الشرطة والدرك وهم يهاجمون متظاهرين، من دون عرض السياق الذي سبق هذه المشاهد، أو توضيح ما إذا كانت هذه المقاطع تعكس وضعاً عاماً أم حوادث محددة.

ووفق أرقام أعلنها وزير التربية الوطنية إدوار غفراي، كان 790 مدرسة ثانوية من أصل 3700 مغلقة الإثنين، فيما أُصيب 215 طالباً و78 من أفراد الطواقم التعليمية منذ بدء الحركة الاحتجاجية.

وبحسب وزارة الداخلية، أُصيب 715 شرطياً ودركياً، فيما أوقف أكثر من 6 آلاف شخص، غالبيتهم من القاصرين، منذ بداية الحركة الاحتجاجية. كما أُحيلت 10 تحقيقات إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (IGPN).

ويرى التقرير أن هذه الحصيلة الثقيلة أوجدت روايتين مختلفتين تغذيهما خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي؛ فمن جهة، تتكرر مشاهد لعناصر الشرطة وهم يهاجمون المتظاهرين، ولشبان أصيبوا بقنابل التفريق أو بطلقات مطاطية. ومن جهة أخرى، تنتشر مقاطع توثق تخريب مبانٍ مدرسية والاعتداء على أساتذة وإضرام حرائق متتالية.

وتعتبر الصحيفة أن الروايتين لا تلتقيان، وأن هذا الانقسام يعزز حالة الاستقطاب التي تشهدها فرنسا، لأنه يؤدي إلى خلق واقعين متوازيين لا يتقاطعان.

ويقارن التقرير الوضع الحالي بالاحتجاجات التي شهدتها فرنسا عام 2006 ضد مشروع "عقد العمل الأول" (CPE) الذي طرحه رئيس الوزراء آنذاك دومينيك دو فيلبان، مشيراً إلى أن الحركة الاحتجاجية آنذاك كانت عنيفة أيضاً، وتجاوزت إطارها الأولي لتتحول إلى أعمال شغب.

لكن الفارق الأساسي، بحسب التقرير، أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت قبل 20 عاماً لا تزال في بداياتها، ولم تكن تؤدي الدور الذي تؤديه اليوم في تشكيل روايات متنافسة حول الأحداث.

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هكذا انتقد ترامب الاحتجاجات الطلابية في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: ماكرون يجتمع بوزراء بارزين اليوم لبحث الاحتجاجات الطلابية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا: اليسار يسعى للفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر الاحتجاجات الطلابية
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة الإماراتية تُحقق في واقعة "فلاي دبي"
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحافة أجنبية

سيباستيان لوكورنو

وزارة الداخلية

مدرسة ثانوية

قوات الأمن

الفرنسية

باستيان

لبنان24

لي بال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-10-06
Lebanon24
16:22 | 2026-10-06
Lebanon24
16:14 | 2026-10-06
Lebanon24
16:12 | 2026-10-06
Lebanon24
16:11 | 2026-10-06
Lebanon24
16:05 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24