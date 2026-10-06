تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"مختل وخطير".. هجوم حاد على ترامب

Lebanon 24
06-10-2026 | 15:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مختل وخطير.. هجوم حاد على ترامب
مختل وخطير.. هجوم حاد على ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة غضب في ولاية كاليفورنيا، بعد تصريحات ألمح فيها إلى احتمال تدمير إيران مدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو، معتبراً أن التكاليف المرتبطة بالحرب تمثّل ثمناً بسيطاً مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم.
Advertisement

وقال ترامب، خلال تجمع سياسي في ولاية نبراسكا، وفق وكالة "رويترز": "ندفع ثمناً بسيطاً من أجل الحفاظ على أمن العالم وبلدنا. يمكنهم تدمير مدينة، دعهم يدمّروا لوس أنجلوس، دعهم يدمّروا سان دييغو"، مضيفاً أن الحرب ستنتهي قريباً.

وأثارت تصريحاته انتقادات حادة من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي وصفه بأنه "مختل وخطير"، مستغرباً حديثه عن إمكانية تدمير مدن أميركية بعدما سبق أن أرسل قوات عسكرية إلى الولاية.

بدورها، اعتبرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس أن تصريحات ترامب خطيرة وقد تعرّض أمن المدينة للخطر، متهمة إياه بالإيحاء بإمكانية شنّ هجوم أجنبي عليها.

ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق على الانتقادات، في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية الداخلية بشأن تداعيات الحرب مع إيران وكلفتها الاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الباكستانية: الهجوم الحوثي على محطة تزود المسجد النبوي بالكهرباء "استفزاز خطير"
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحادث الخطير على متن طائرة «فلاي دبي» كان محاولة هجوم أحبطها المسافرون
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"أكسيوس": مستعدون لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بدل شن هجوم جديد
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يصف حادثة "فلاي دبي" بأنها "عمل إرهابي خطير"
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الحرب ستنتهي

لوس أنجلوس

دونالد

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:50 | 2026-10-06
Lebanon24
16:54 | 2026-10-06
Lebanon24
16:42 | 2026-10-06
Lebanon24
16:38 | 2026-10-06
Lebanon24
16:23 | 2026-10-06
Lebanon24
16:22 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24