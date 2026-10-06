"مختل وخطير".. هجوم حاد على ترامب

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أثار الرئيس الأميركي موجة غضب في ولاية ، بعد تصريحات ألمح فيها إلى احتمال تدمير مدينتي وسان ، معتبراً أن التكاليف المرتبطة بالحرب تمثّل ثمناً بسيطاً مقابل أمن والعالم.وقال ، خلال تجمع سياسي في ولاية نبراسكا، وفق وكالة " ": "ندفع ثمناً بسيطاً من أجل الحفاظ على أمن العالم وبلدنا. يمكنهم تدمير مدينة، دعهم يدمّروا لوس أنجلوس، دعهم يدمّروا سان دييغو"، مضيفاً أن قريباً.وأثارت تصريحاته انتقادات حادة من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي وصفه بأنه "مختل وخطير"، مستغرباً حديثه عن إمكانية تدمير مدن أميركية بعدما سبق أن أرسل قوات عسكرية إلى الولاية.بدورها، اعتبرت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس أن تصريحات ترامب خطيرة وقد تعرّض أمن المدينة للخطر، متهمة إياه بالإيحاء بإمكانية شنّ هجوم أجنبي عليها.ولم يصدر عن تعليق على الانتقادات، في وقت تتصاعد فيه الخلافات السياسية الداخلية بشأن تداعيات الحرب مع إيران وكلفتها الاقتصادية.