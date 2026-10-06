سماع دوي انفجار قرب جزيرة قشم جنوبي إيران

أفادت الرسمية " "، مساء الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب قشم في محافظة هرمزغان، من جهة البحر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الانفجار وقع قبل دقائق، مشيرة إلى عدم تسجيل أي استهداف أو إصابات داخل حتى الآن، من دون توضيح طبيعته أو أسبابه.

وفي السياق، ذكرت وكالة "الأخبار العاجلة" أن ناقلة نفط تعرضت لإصابة في .

ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي ، الاثنين، قال فيها إن الضغوط الاقتصادية الهادفة إلى عزل مصادر الإيرادات بدأت تحقق نتائج.