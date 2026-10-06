سماع دوي انفجار قرب جزيرة قشم جنوبي إيران

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، مساء الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب جزيرة قشم في محافظة هرمزغان، من جهة البحر.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الانفجار وقع قبل دقائق، مشيرة إلى عدم تسجيل أي استهداف أو إصابات داخل الجزيرة حتى الآن، من دون توضيح طبيعته أو أسبابه.
وفي السياق، ذكرت وكالة "الأخبار العاجلة" أن ناقلة نفط تعرضت لإصابة في مضيق هرمز.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، قال فيها إن الضغوط الاقتصادية الهادفة إلى عزل مصادر الإيرادات الإيرانية بدأت تحقق نتائج.