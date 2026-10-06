بعد شهر من توقيفه.. الإفراج بكفالة عن الأمين العام لـحزب الله الإيراني

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية علي كاظمي، اليوم الثلاثاء، الإفراج بكفالة عن لـ" " محمد باقر خرازي، بعد نحو شهر من توقيفه.

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وأوضح كاظمي، خلال ، أن التحقيقات الأولية في القضية لا تزال جارية، مشيراً إلى عدم صدور لائحة اتهام بحق خرازي حتى الآن.

وكان كاظمي قد أعلن في 8 أيلول الماضي توقيف خرازي وإحالته إلى على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن عدد من مسؤولي الجمهورية الإسلامية، كما استُدعي إلى المحكمة الخاصة برجال الدين.

وكان خرازي قد تحدث عن احتمال استقالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، زاعماً أن مجتبى خامنئي سيوافق عليها، كما قال إن محمد باقر ذو القدر سيُعفى من منصبه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وإن محسن رضائي سيتولى المنصب، وهو ما حصل لاحقاً.

كذلك، ادعى خرازي أن عباس عراقجي أُبلغ بعدم السماح له بالتدخل في المفاوضات.

وفي وقت سابق، نفى مكتب الرئيس الإيراني صحة تصريحات خرازي بشأن استقالة بزشكيان، واصفاً إياها بـ"محض كذب"، فيما نفى مكتب المرشد الأعلى صحة التصريح المنسوب إلى مجتبى خامنئي.