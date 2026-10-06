تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هكذا انتقد ترامب الاحتجاجات الطلابية في فرنسا

Lebanon 24
06-10-2026 | 13:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هكذا انتقد ترامب الاحتجاجات الطلابية في فرنسا
هكذا انتقد ترامب الاحتجاجات الطلابية في فرنسا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها فرنسا، منتقدا ما وصفه بـ"الهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة".
Advertisement

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة"، مضيفا: "الأمر لا يتعلق بالمدارس، بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم".

وشهدت فرنسا الثلاثاء، يوما واسعا من الاحتجاجات الطلابية، تخللته مواجهات بين الشرطة والمحتجين في عدد من المدن، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أغلقوا مدارس ثانوية، وسط تصاعد الغضب بشأن تدهور أوضاع التعليم ونقص المدرسين والموارد.

وانطلقت الاحتجاجات في أيلول من ضواحي باريس الفقيرة، قبل أن تمتد إلى أنحاء البلاد، بمشاركة طلاب ومعلمين وأولياء أمور.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء فرنسا: اليسار يسعى للفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر الاحتجاجات الطلابية
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير فرنسي: الاحتجاجات الطلابية تحقق "واقعين متوازيين"
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: ماكرون يجتمع بوزراء بارزين اليوم لبحث الاحتجاجات الطلابية في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
معظمهم من القاصرين.. اعتقال أكثر من 400 شخص في احتجاجات طلابية في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

قوات الأمن

الإسلام

دونالد

الغاز

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:50 | 2026-10-06
Lebanon24
16:54 | 2026-10-06
Lebanon24
16:42 | 2026-10-06
Lebanon24
16:38 | 2026-10-06
Lebanon24
16:23 | 2026-10-06
Lebanon24
16:22 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24