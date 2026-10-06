هكذا انتقد ترامب الاحتجاجات الطلابية في فرنسا

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علّق الرئيس الأميركي ، على الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها ، منتقدا ما وصفه بـ"الهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة".وقال ، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة"، مضيفا: "الأمر لا يتعلق بالمدارس، بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم".وشهدت فرنسا الثلاثاء، يوما واسعا من الاحتجاجات الطلابية، تخللته مواجهات بين الشرطة والمحتجين في عدد من المدن، بينما استخدمت المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أغلقوا مدارس ثانوية، وسط تصاعد الغضب بشأن تدهور أوضاع التعليم ونقص المدرسين والموارد.وانطلقت الاحتجاجات في أيلول من ضواحي الفقيرة، قبل أن تمتد إلى أنحاء البلاد، بمشاركة طلاب ومعلمين وأولياء أمور.