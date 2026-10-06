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عربي-دولي

كييف تدعو السكان إلى الاحتماء في الملاجئ وزيلينسكي يحذّر من هجوم واسع

Lebanon 24
06-10-2026 | 15:52
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كييف تدعو السكان إلى الاحتماء في الملاجئ وزيلينسكي يحذّر من هجوم واسع
كييف تدعو السكان إلى الاحتماء في الملاجئ وزيلينسكي يحذّر من هجوم واسع photos 0
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دعت السلطات الأوكرانية في كييف سكان العاصمة إلى البقاء في الملاجئ، في ظل هجوم روسي، فيما أعلن رئيس البلدية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.
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وجاء الهجوم بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق على بلاده، استنادا إلى معلومات استخباراتية محدثة.

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل عن حجم الهجوم على العاصمة أو وقوع إصابات وأضرار، كما لم يتضح ما إذا كان الهجوم الذي حذّر منه زيلينسكي.

وقال زيلينسكي: "هناك معلومات مخابراتية محدثة تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية والقوات الجوية الأوكرانية مستعدة للرد "بالقدر الذي تسمح به وسائل الدفاع المتاحة لدينا"، من دون أن تتضمن التصريحات المنقولة تفاصيل عن توقيت الهجوم المحتمل أو أهدافه.

وربط الرئيس الأوكراني قدرة بلاده على التصدي للهجوم بما يقدمه شركاؤها من دعم، قائلا: "تتوقف الكثير من الأمور على شركائنا، وعلى كل زعيم وكل دولة في العالم تمتلك القدرات الدفاعية التي نحتاج إليها ويمكنها توفيرها لنا".

وشدد على ضرورة توافر "الإرادة السياسية" لتقديم هذه القدرات، خصوصا لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية وشركاء أوكرانيا الآخرين.
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