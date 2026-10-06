بزشكيان يعيّن وزير النفط المستقيل مستشاراً له

عيّن مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء، وزير السابق محسن باك نجاد مستشاراً لرئيس الجمهورية، بموجب قرار رسمي.

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وأشار القرار إلى أن التعيين جاء نظراً إلى "التزامه وكفاءته وخبراته القيّمة"، داعياً باك نجاد إلى أداء مهامه وفق والسياسات العامة وبرنامج التنمية السابع، والاستفادة من آراء الخبراء للمساهمة في معالجة المشكلات وتحقيق أهداف الحكومة.

ويأتي القرار بعد يوم من استقالة باك نجاد من ، التي أعلن قبولها، فيما كُلّف حميد بورد، مدير شركة النفط ، بتسيير أعمال الوزارة.