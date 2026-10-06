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عربي-دولي

بزشكيان يعيّن وزير النفط المستقيل مستشاراً له

Lebanon 24
06-10-2026 | 16:11
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بزشكيان يعيّن وزير النفط المستقيل مستشاراً له
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عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء، وزير النفط السابق محسن باك نجاد مستشاراً لرئيس الجمهورية، بموجب قرار رسمي.

 
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وأشار القرار إلى أن التعيين جاء نظراً إلى "التزامه وكفاءته وخبراته القيّمة"، داعياً باك نجاد إلى أداء مهامه وفق الدستور والسياسات العامة وبرنامج التنمية السابع، والاستفادة من آراء الخبراء للمساهمة في معالجة المشكلات وتحقيق أهداف الحكومة.

ويأتي القرار بعد يوم من استقالة باك نجاد من وزارة النفط، التي أعلن مكتب الرئيس قبولها، فيما كُلّف حميد بورد، مدير شركة النفط الإيرانية، بتسيير أعمال الوزارة.

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