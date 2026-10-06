حاملتا طائرات أميركيتان تغادران الشرق الأوسط...ماذا يحدث؟

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أفادت شبكة FOX News بأن قطعتين عسكريتين أميركيتين كبيرتين غادرتا منطقة ، بعد أشهر من انتشارهما فيها.وقالت الشبكة إن حاملة الطائرات USS George H.W. Bush، التي كانت منتشرة في المنطقة منذ نيسان، والمدمرة الصاروخية USS Delbert D. Black، الموجودة هناك منذ مطلع العام، وصلتا إلى تايلاند في إطار زيارات للموانئ.وأضافت أن حاملة الطائرات USS George Washington باتت حالياً حاملة الطائرات الأميركية الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط، بعدما وصلت إلى المنطقة في آب لتحل محل USS Abraham Lincoln، التي من المقرر أن تعود إلى مينائها في سان .وبحسب FOX News، يبلغ عدد السفن العسكرية الأميركية الموجودة حالياً في الشرق الأوسط نحو 17 سفينة، وهو مستوى يقل قليلاً عن عددها في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب مع قبل 8 أشهر.وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن تعود حاملة الطائرات USS George H.W. Bush للإبحار باتجاه الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة.