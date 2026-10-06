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عربي-دولي

قصف حوثي على مناطق سكنية في تعز ولحج.. 10 قتلى وجرحى بين المدنيين

Lebanon 24
06-10-2026 | 16:22
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قصف حوثي على مناطق سكنية في تعز ولحج.. 10 قتلى وجرحى بين المدنيين
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قُتل وأُصيب 10 مدنيين، الثلاثاء، جراء قصف مدفعي شنّته ميليشيا الحوثي على مناطق سكنية في مديريتي المسراخ والمواسط جنوبي تعز، بالتزامن مع تصاعد التوتر على جبهات المحافظة.

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وأفادت مصادر محلية بأن قذيفة هاون أصابت منزل المواطن درهم أحمد في منطقة الصرم بمديرية المسراخ، ما أدى إلى مقتله وزوجته وزوجة نجله، فيما أصيبت حفيدته البالغة 6 أعوام، وهي من ذوي الإعاقة، إضافة إلى شخص آخر من العائلة، إثر انهيار سقف الغرفة.

وامتد القصف إلى مناطق قَدَس والدوم والمناود وحجرة في مديرية المواسط، حيث قُتلت امرأة وأُصيب 4 مدنيين، بينهم طفل وامرأتان، بجروح متفاوتة.

وفي وقت لاحق، قصفت ميليشيا الحوثي عشوائياً بقذائف الهاون قرى سكنية في منطقة ملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة شمال غربي لحج، وسط معلومات أولية عن سقوط ضحايا مدنيين.

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