تفاصيل لقاء بن سلمان والشرع في الرياض

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع، مباحثات في الرياض تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية أن اللقاء بحث آليات الارتقاء بالعلاقات السعودية السورية بما يخدم مصالح الشعبين، إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية والمراحل المقبلة المتعلقة بإعادة إعمار سوريا، ولا سيما تطوير البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة.
كما تطرقت المباحثات إلى جذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا، وتعزيز دور قطاعي الأعمال السعودي والسوري في الاستثمار بمجالات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة.
وفي ختام اللقاء، وجّه الشرع دعوة رسمية إلى الأمير محمد بن سلمان لزيارة سوريا، بهدف تعزيز التقارب الدبلوماسي وفتح مرحلة جديدة من التعاون العربي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وتأتي زيارة الشرع إلى السعودية في ظل تطورات إقليمية متسارعة، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالملفين اليمني والإيراني وتزايد التحديات الجيوسياسية في المنطقة.