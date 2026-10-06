تفاصيل لقاء بن سلمان والشرع في الرياض

أجرى ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد ، مباحثات في الرياض تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث آليات الارتقاء بالعلاقات السورية بما يخدم مصالح الشعبين، إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية والمراحل المقبلة المتعلقة بإعادة إعمار ، ولا سيما تطوير البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة.

كما تطرقت المباحثات إلى جذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا، وتعزيز دور قطاعي الأعمال السعودي والسوري في الاستثمار بمجالات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة.

وفي ختام اللقاء، وجّه الشرع دعوة رسمية إلى الأمير محمد بن سلمان لزيارة سوريا، بهدف تعزيز التقارب الدبلوماسي وفتح مرحلة جديدة من التعاون العربي والتنسيق بشأن الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة الشرع إلى السعودية في ظل تطورات إقليمية متسارعة، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالملفين اليمني والإيراني وتزايد التحديات الجيوسياسية في المنطقة.