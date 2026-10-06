تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وثيقة تكشف خسائر سلاح الجو الأميركي في المواجهة مع إيران

Lebanon 24
06-10-2026 | 16:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وثيقة تكشف خسائر سلاح الجو الأميركي في المواجهة مع إيران
وثيقة تكشف خسائر سلاح الجو الأميركي في المواجهة مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت وثيقة صادرة عن دائرة أبحاث الكونغرس الأميركي عن خسائر كبيرة في الطائرات والمروحيات الأميركية خلال العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتغيير مع استمرار العمليات وصعوبة التحقق من بعض البيانات.

وبحسب التقرير المحدث، فقدت القوات الأميركية أو تعرضت لأضرار في 81 طائرة ومروحية منذ بدء العمليات في 28 شباط، بينها طائرات مسيّرة ومقاتلات تكتيكية ومروحيات.

وأوضح التقرير أن الخسائر توزعت بين 47 طائرة مسيّرة و21 طائرة قتالية تكتيكية و13 مروحية. ومن إجمالي هذه الخسائر، دُمّرت أو صُنّفت 54 طائرة كخسائر قتالية مؤكدة، فيما تعرضت 27 أخرى لأضرار بالغة وأُخرجت مؤقتاً من الخدمة لإجراء عمليات الصيانة.

وأكدت دائرة أبحاث الكونغرس أن هذه الأرقام تظل تقديرية، في ظل طبيعة المعلومات السرية واستمرار العمليات العسكرية والتحديات المرتبطة بتدقيق البيانات.

ويعكس التقييم الجديد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالنسخة السابقة من التقرير، التي أشارت إلى خروج 42 طائرة ومروحية أميركية من الخدمة أو فقدانها خلال المواجهة مع إيران.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل الأميركي: نقوم بتنسيق وثيق مع نظرائنا في الخارج بشأن حادثة طائرة فلاي دبي
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس اسطفان: حصرية السلاح ليست مشروع مواجهة مع طائفة أو مواجهة لبنانيين بين بعضهم
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة سرية تكشف التحضيرات.. هل تقترب أميركا من كوبا؟
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم الأخيرة وثيقة مشرفة وفي كل التحليلات العالمية تعتبر إيران هي المنتصرة
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 02:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الكونغرس

جو ال

جمالي

الكون

بيرة

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:50 | 2026-10-06
Lebanon24
16:42 | 2026-10-06
Lebanon24
16:38 | 2026-10-06
Lebanon24
16:23 | 2026-10-06
Lebanon24
16:22 | 2026-10-06
Lebanon24
16:14 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24