وثيقة تكشف خسائر سلاح الجو الأميركي في المواجهة مع إيران

كشفت وثيقة صادرة عن دائرة أبحاث الأميركي عن خسائر كبيرة في الطائرات والمروحيات الأميركية خلال العمليات العسكرية ضد ، مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية وقابلة للتغيير مع استمرار العمليات وصعوبة التحقق من بعض البيانات.

وبحسب التقرير المحدث، فقدت القوات الأميركية أو تعرضت لأضرار في 81 طائرة ومروحية منذ بدء العمليات في 28 شباط، بينها طائرات مسيّرة ومقاتلات تكتيكية ومروحيات.

وأوضح التقرير أن الخسائر توزعت بين 47 طائرة مسيّرة و21 طائرة قتالية تكتيكية و13 مروحية. ومن إجمالي هذه الخسائر، دُمّرت أو صُنّفت 54 طائرة كخسائر قتالية مؤكدة، فيما تعرضت 27 أخرى لأضرار بالغة وأُخرجت مؤقتاً من الخدمة لإجراء عمليات الصيانة.

وأكدت دائرة أبحاث الكونغرس أن هذه الأرقام تظل تقديرية، في ظل طبيعة المعلومات السرية واستمرار العمليات العسكرية والتحديات المرتبطة بتدقيق البيانات.

ويعكس التقييم الجديد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالنسخة السابقة من التقرير، التي أشارت إلى خروج 42 طائرة ومروحية أميركية من الخدمة أو فقدانها خلال المواجهة مع إيران.