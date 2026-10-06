نائب الرئيس الأميركي: على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل "جوهري"

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أعلن الأميركي جي دي ، ان على خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل "جوهري"، مؤكدا أن تريد خطوات ملموسة من قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من سبعة أشهر.وقال فانس، في مقابلة مع ، إن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن خفضا فعليا لقدرات التخصيب، وليس مجرد تعهدات بشأن برنامجها في .وأضاف: "إذا كنتم لا تريدون سلاحا نوويا، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 بالمئة؟ وإذا كنتم تريدون إظهار الالتزام بعدم تصنيع سلاح نووي، فلا تصنعوا وقودا عالي التخصيب".وتابع: "إذا أرادوا إظهار التزامهم بعدم صنع سلاح نووي، فسيتخذون إجراءات ملموسة بشأن قدراتهم في مجال التخصيب".وشدد فانس على أن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها تشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي.وقال: "لن نستبدل الأقوال بالأفعال".وتأتي تصريحاته في وقت لا تزال فيه واشنطن، بحسب فانس، غير متأكدة من آلية اتخاذ القرارات داخل القيادة بشأن المفاوضات.