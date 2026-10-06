في كييف.. انفجارات تهز العاصمة وتحذيرات من صواريخ بالستية

Advertisement

أفادت وكالة "فرانس برس" ان انفجارات دوت في العاصمة ، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني إنذارات جوية تحذر من صواريخ بالستية.وجاءت الانفجارات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني من احتمال تعرض العاصمة لـ"هجوم روسي واسع النطاق".وتتعرض كييف لضربات متكررة، فيما تتهم السلطات الأوكرانية باستهداف البنية التحتية للبلاد بشكل ممنهج.وطالت ضربات روسية في الآونة الأخيرة جسرين رئيسيين في العاصمة، بينما فرضت المشغلة لشبكات الكهرباء، الثلاثاء، قيودا على إمدادات الطاقة عقب هجمات استهدفت منشآت الكهرباء.