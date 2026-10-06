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عربي-دولي

في كييف.. انفجارات تهز العاصمة وتحذيرات من صواريخ بالستية

Lebanon 24
06-10-2026 | 23:27
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في كييف.. انفجارات تهز العاصمة وتحذيرات من صواريخ بالستية
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أفادت وكالة "فرانس برس" ان انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية كييف، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إطلاق الجيش الأوكراني إنذارات جوية تحذر من صواريخ بالستية.
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وجاءت الانفجارات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تعرض العاصمة لـ"هجوم روسي واسع النطاق".

وتتعرض كييف لضربات متكررة، فيما تتهم السلطات الأوكرانية موسكو باستهداف البنية التحتية للبلاد بشكل ممنهج.

وطالت ضربات روسية في الآونة الأخيرة جسرين رئيسيين في العاصمة، بينما فرضت الشركة الوطنية المشغلة لشبكات الكهرباء، الثلاثاء، قيودا على إمدادات الطاقة عقب هجمات استهدفت منشآت الكهرباء.


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