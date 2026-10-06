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عربي-دولي

صاروخان حوثيان يستهدفان مطار عدن.. واعتراض وتدمير باليستي شمال الرياض

Lebanon 24
06-10-2026 | 23:44
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صاروخان حوثيان يستهدفان مطار عدن.. واعتراض وتدمير باليستي شمال الرياض
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أكد المكتب الإعلامي لإدارة أمن مدينة عدن اليمنية أن صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
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ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا، إذ أطلقت القوات الحكومية عملية في المنطقة الحدودية بين محافظتي لحج وتعز، بهدف استعادة مديرية الوازعية غربي تعز، تمهيدا للتقدم نحو مديريتي المخا وذوباب الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض مديرية مذيخرة في محافظة إب ومديرية شرعب في محافظة تعز لقصف.

كما قالت مصادر يمنية إن الحوثيين يحاصرون قائد اللواء 35 مدرع ومئات المقاتلين من القوات الحكومية في إحدى قرى مديرية المواسط جنوبي تعز، بعد قطع خطوط الإمداد عنهم.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقالت الوزارة إن صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران تمثل مصادر للتهديدات الصاروخية الحوثية، مؤكدة استمرار عملياتها لتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض-أرض وتدمير مصادر إطلاقها.


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