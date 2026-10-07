شهيدان في غارة جوية اسرائيلية على غزة

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استشهد فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني، الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية في شمال ، وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة.وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "قتل مواطنان أحدهما المتطوع في الدفاع المدني محمد طموس" الذي قضى بعد وصوله لمستشفى الشفاء "جراء غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم قرب مستشفى كمال عدوان المدمر" في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى نقل عدد من المصابين إثر الغارة.وأفاد مصدر أمني في غزة بتسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات طال منذ منتصف الليل معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع، ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي (وسط) وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة. وأشار إلى أن الجيش "نسف ودمّر عددا من المنازل في حي الزيتون".وسُمع دوي انفجارات قوية على الجانب الآخر من الحدود، داخل ، فيما كان ذوو عدد من ضحايا هجمات 7 أكتوبر متجمعين عند في موقع مهرجان "نوفا" الموسيقي في ذكرى أكثر من 300 شخص قُتلوا في ذلك الموقع خلال الهجمات.ورغم مرور عام على اتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه بين وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وتركيا، يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والبحرية والبرية على القطاع بشكل شبه منتظم.