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عربي-دولي

في رسالة تهنئة لبوتين بمناسبة عيد ميلاده.. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ "دعم ثابت" لروسيا

Lebanon 24
07-10-2026 | 01:48
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في رسالة تهنئة لبوتين بمناسبة عيد ميلاده.. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ دعم ثابت لروسيا
في رسالة تهنئة لبوتين بمناسبة عيد ميلاده.. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بـ دعم ثابت لروسيا photos 0
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تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بتقديم "دعم ثابت" لروسيا في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، واصفا حرب موسكو في أوكرانيا بأنها "مقدسة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اليوم الأربعاء.
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ومنذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أصبحت كوريا الشمالية حليفا رئيسيا للكرملين، وأرسلت قوات لدعم المجهود الحربي لموسكو مقابل الحصول على مزايا اقتصادية وتكنولوجيا عسكرية.

وقدّر جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية العام الماضي، أن حوالي ألفَي جندي كوري شمالي قُتلوا في الحرب، فيما قدّر تقييم أحدث عدد القتلى والجرحى بحوالي ستة آلاف.

وقال كيم في الرسالة بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "يسرني أن تربطني بكم صداقة طيبة، وأن نفتح صفحة جديدة لتطوير العلاقات بين بلدينا".

وأضاف "أجدد تأكيد دعمي الثابت لكم ولروسيا الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "على قناعة راسخة بأن الحرب المقدسة التي يخوضها الشعب الروسي... ستنتهي حتما بانتصاره".
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