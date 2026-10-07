حبس رئيس جمعية في فرنسا بشبهة تمويل "حماس" عبر جمعيات إنسانية

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أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان رئيس جمعية "البركة" في وضع رهن الحبس الاحتياطي، أمس الثلاثاء، في إطار تحقيق قضائي بشأن شبهات بوصول أموال إلى حركة عبر جمعيات إنسانية.وكانت السلطات القضائية قد وجهت، يوم الجمعة الماضي، اتهامات إلى فوزي ب.، رئيس الجمعية التي تتخذ من مقاطعة جنوب غربي فرنسا مقرا لها، وإلى 4 أشخاص آخرين.وبعدما طلبت الوطنية لمكافحة الإرهاب وضعه رهن الحبس الاحتياطي، طلب المشتبه به تأجيل جلسة النظر في الإجراء لإعداد دفاعه، قبل أن يقرر قاضي الحريات والاحتجاز، الثلاثاء، حبسه احتياطيا.ولم ترغب محاميته لوسي سيمون في التعليق على القرار عندما تواصلت معها فرانس برس.وشملت الاتهامات 5 أشخاص، بينهم فوزي ب. وأمل أ.، رئيسة جمعية "أنسامبل سي ميو"، بتهم تتضمن "تمويل كيان إرهابي، وتحديدا حركة حماس"، إلى جانب "خيانة الأمانة في إطار عصابة منظمة" و"غسل أموال" على صلة بكيان إرهابي.