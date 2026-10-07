تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حبس رئيس جمعية في فرنسا بشبهة تمويل "حماس" عبر جمعيات إنسانية

Lebanon 24
07-10-2026 | 02:29
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حبس رئيس جمعية في فرنسا بشبهة تمويل حماس عبر جمعيات إنسانية
حبس رئيس جمعية في فرنسا بشبهة تمويل حماس عبر جمعيات إنسانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان رئيس جمعية "البركة" في فرنسا وضع رهن الحبس الاحتياطي، أمس الثلاثاء، في إطار تحقيق قضائي بشأن شبهات بوصول أموال إلى حركة حماس عبر جمعيات إنسانية. 
Advertisement

وكانت السلطات القضائية قد وجهت، يوم الجمعة الماضي، اتهامات إلى فوزي ب.، رئيس الجمعية التي تتخذ من مقاطعة جيروند جنوب غربي فرنسا مقرا لها، وإلى 4 أشخاص آخرين.

وبعدما طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب وضعه رهن الحبس الاحتياطي، طلب المشتبه به تأجيل جلسة النظر في الإجراء لإعداد دفاعه، قبل أن يقرر قاضي الحريات والاحتجاز، الثلاثاء، حبسه احتياطيا.

ولم ترغب محاميته لوسي سيمون في التعليق على القرار عندما تواصلت معها فرانس برس.

وشملت الاتهامات 5 أشخاص، بينهم فوزي ب. وأمل أ.، رئيسة جمعية "أنسامبل سي ميو"، بتهم تتضمن "تمويل كيان إرهابي، وتحديدا حركة حماس"، إلى جانب "خيانة الأمانة في إطار عصابة منظمة" و"غسل أموال" على صلة بكيان إرهابي.









مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: الرئيس سيلقي خطابه أمام الجمعية العامة عبر "الفيديو كونفرنس"
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الهلال الاحمر الاردني محمد مطلق الحديد: لا بد من جمعيات وطنية اقوى وتضامن انساني اعمق اليوم
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاوري جمع نقيب المحامين ومي الخليل مع وفد من جمعية "بيروت ماراتون"
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تجّار لبنان الشمالي" استنكرت فرض الرسوم على الطاقة الشمسية
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

مكافحة الإرهاب

جنوب غرب

النيابة

جيروند

حامية

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2026-10-07
Lebanon24
04:54 | 2026-10-07
Lebanon24
04:31 | 2026-10-07
Lebanon24
04:18 | 2026-10-07
Lebanon24
03:54 | 2026-10-07
Lebanon24
03:51 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24