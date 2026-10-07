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عربي-دولي

مسيرات الدعم السريع الانتحارية تستهدف عاصمة النيل الأزرق

Lebanon 24
07-10-2026 | 03:51
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مسيرات الدعم السريع الانتحارية تستهدف عاصمة النيل الأزرق
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استهدفت طائرات مسيرة انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن أضرار مادية ووقوع ضحايا مدنيين.
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ونقل مراسل "العربية" و"الحدث"، عن مصدر حكومي في الإقليم، نجاة وزير المالية والناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق، إثر عملية استهداف طالت مقري إقامتهما.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية لـ"العربية" و"الحدث" بأن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت منزلاً آخر في الأحياء الشمالية للمدينة، مما أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من أربعة أشخاص مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

كما سُمع دوي انفجارات متعددة في مناطق متفرقة بالدمازين، بالتزامن مع تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لأسراب المسيرات التي استهدفت المدينة.
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