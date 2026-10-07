مسيرات الدعم السريع الانتحارية تستهدف عاصمة النيل الأزرق

Advertisement

استهدفت طائرات مسيرة انتحارية تابعة لقوات الدعم السريع مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في الساعات الأولى من الأربعاء، مما أسفر عن أضرار مادية ووقوع ضحايا مدنيين.ونقل مراسل "العربية" و"الحدث"، عن مصدر حكومي في الإقليم، نجاة والناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق، إثر عملية استهداف طالت مقري إقامتهما.وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية لـ"العربية" و"الحدث" بأن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت منزلاً آخر في الأحياء الشمالية للمدينة، مما أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من أربعة أشخاص مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة.كما سُمع دوي انفجارات متعددة في مناطق متفرقة بالدمازين، بالتزامن مع تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لأسراب المسيرات التي استهدفت المدينة.