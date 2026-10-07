بشأن الاحتجاجات الطلابية.. كلمة مساء اليوم لرئيس الوزراء الفرنسي

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أعلن الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم الأربعاء بشأن الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وقضايا أخرى من بينها .وسيتطرق لوكورنو وفق مكتبه إلى "الوضع في المدارس الثانوية وأسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد".ويندد الطلاب المتظاهرون بالوضع المتردي للمباني المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المعلمين من دون الاستعانة ببدلاء عنهم. ويعتزم هؤلاء تنظيم مظاهرات جديدة الخميس، رغم دعوة الحكومة لهم للعودة إلى من أجل الحوار.وكان عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء الثلاثاء للمطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس الثانوية، ما دفع بالرئيس إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وعدد من الوزراء الرئيسيين لإيجاد حل للأزمة.وأحصت نحو 256 ألف متظاهر أمس الثلاثاء في فرنسا، بينهم طلاب مدارس ثانوية ومعلّمون وأهال ونقابيون، من ضمنهم 56 ألفا في . أما المنظّمون فأعلنوا مشاركة 450 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 100 ألف في باريس.وأُصيب 215 طالبا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 أيلول في منطقة باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى.(أ.ف.ب)