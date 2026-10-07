محادثات لروبيو في اليونان

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وصل الأميركي ماركو روبيو إلى حيث يجري اليوم الأربعاء "حوارا استراتيجيا" مع العضو في بشأن الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، وفق .ومن المقرر أن يلتقي روبيو الذي وصل من آيسلندا أمس الثلاثاء، مسؤولين يونانيين بينهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس.وقال روبيو للصحافيين قبيل الزيارة "اليونان حليف مهم جدا للولايات المتحدة".وأضاف "إنها مكان لا نتمتع فيه بوجود عسكري فحسب، بل تربطنا به أيضا علاقات اقتصادية قوية".وفي شباط الماضي ، وُقعت في أثينا اتفاقات تمنح ائتلافا تقوده شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة حقوقا حصرية لاستكشاف الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية جنوب شبه بيلوبونيز وجزيرة كريت.وفي نيسان ، وُقع اتفاق آخر مع ائتلاف تقوده إكسون موبيل لإجراء عمليات حفر استكشافية في البحر الأيوني، من المقرر أن تبدأ عام 2027.(أ.ف.ب)