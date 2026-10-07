تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محادثات لروبيو في اليونان

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
محادثات لروبيو في اليونان
محادثات لروبيو في اليونان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أثينا حيث يجري اليوم الأربعاء "حوارا استراتيجيا" مع اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي بشأن الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
Advertisement

ومن المقرر أن يلتقي روبيو الذي وصل من آيسلندا أمس الثلاثاء، مسؤولين يونانيين بينهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس.

وقال روبيو للصحافيين قبيل الزيارة "اليونان حليف مهم جدا للولايات المتحدة".

وأضاف "إنها مكان لا نتمتع فيه بوجود عسكري فحسب، بل تربطنا به أيضا علاقات اقتصادية قوية".

وفي شباط الماضي ، وُقعت في أثينا اتفاقات تمنح ائتلافا تقوده شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة حقوقا حصرية لاستكشاف الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وفي نيسان ، وُقع اتفاق آخر مع ائتلاف تقوده إكسون موبيل لإجراء عمليات حفر استكشافية في شمال غرب البحر الأيوني، من المقرر أن تبدأ عام 2027.(أ.ف.ب)


مواضيع ذات صلة
نتنياهو يبحث مع رئيس وزراء اليونان في عقد قمة ثلاثية جديدة بمشاركة قبرص ويرحّب باختيار اليونان منظومات الدفاع الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية اليونان: لأثينا القدرة على تأمين الأمن في المنطقة بفضل قدراتها العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نعلن عن مذكرة تفاهم أمني جديدة مع اليونان لمكافحة الإرهاب
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: لدينا فهم مشترك مع اليونان حول الإنفاق على الدفاع
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:09:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

حلف شمال الأطلسي

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

شمال الأطلسي

شمال غرب

الأطلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-10-07
Lebanon24
11:40 | 2026-10-07
Lebanon24
11:33 | 2026-10-07
Lebanon24
11:00 | 2026-10-07
Lebanon24
10:53 | 2026-10-07
Lebanon24
10:47 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24