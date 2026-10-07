محادثات لروبيو في اليونان

وصل وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو إلى أثينا
حيث يجري اليوم الأربعاء "حوارا استراتيجيا" مع اليونان
العضو في حلف شمال الأطلسي
بشأن الأمن الإقليمي وأمن الطاقة، وفق وزارة الخارجية الأميركية
.
ومن المقرر أن يلتقي روبيو الذي وصل من آيسلندا أمس الثلاثاء، مسؤولين يونانيين بينهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس.
وقال روبيو للصحافيين قبيل الزيارة "اليونان حليف مهم جدا للولايات المتحدة".
وأضاف "إنها مكان لا نتمتع فيه بوجود عسكري فحسب، بل تربطنا به أيضا علاقات اقتصادية قوية".
وفي شباط الماضي ، وُقعت في أثينا اتفاقات تمنح ائتلافا تقوده شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة حقوقا حصرية لاستكشاف الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية جنوب شبه جزيرة
بيلوبونيز وجزيرة كريت.
وفي نيسان ، وُقع اتفاق آخر مع ائتلاف تقوده إكسون موبيل لإجراء عمليات حفر استكشافية في شمال غرب
البحر الأيوني، من المقرر أن تبدأ عام 2027.(أ.ف.ب)