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عربي-دولي

زيلنسكي: مقتل 11 شخصاً بأحد أكبر الهجمات الروسية على أوكرانيا

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:31
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زيلنسكي: مقتل 11 شخصاً بأحد أكبر الهجمات الروسية على أوكرانيا
زيلنسكي: مقتل 11 شخصاً بأحد أكبر الهجمات الروسية على أوكرانيا photos 0
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 70 صاروخاً وأيضاً طائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على البلاد لاستهداف قطاع الطاقة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل.
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وأضاف زيلينسكي على تطبيق "تليغرام": "كان أحد الأهداف الرئيسية هو بنيتنا التحتية للطاقة. أراد الروس توجيه ضربة مؤلمة وواضحة".

وتابع: "لا تزال الصواريخ الباليستية الروسية تمثل التحدي الأكبر. أنظمة الدفاع الجوي ضرورة حيوية بالنسبة لنا في الوقت الراهن".

بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني إن كييف قصفت منشأتين نفطيتين روسيتين وساحة تدريب في مناطق بيرم وسامارا وأستراخان.

وأضاف عبر تطبيق "تليغرام": "هذه ردود أوكرانية مبررة على كل الهجمات الروسية على شعبنا".

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم جديد، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من تحذير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من هجوم روسي كبير جديد.
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