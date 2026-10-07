زيلنسكي: مقتل 11 شخصاً بأحد أكبر الهجمات الروسية على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني إن أطلقت 70 صاروخاً وأيضاً طائرات مسيرة في أحد أكبر الهجمات على البلاد لاستهداف قطاع الطاقة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل.

وأضاف على تطبيق " ": "كان أحد الأهداف الرئيسية هو بنيتنا التحتية للطاقة. أراد توجيه ضربة مؤلمة وواضحة".وتابع: "لا تزال الصواريخ الباليستية الروسية تمثل التحدي الأكبر. ضرورة حيوية بالنسبة لنا في الوقت الراهن".بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني إن قصفت منشأتين نفطيتين روسيتين وساحة تدريب في مناطق بيرم وسامارا وأستراخان.وأضاف عبر تطبيق "تليغرام": "هذه ردود أوكرانية مبررة على كل الهجمات الروسية على شعبنا".وتعرضت العاصمة كييف لهجوم جديد، في وقت مبكر من الأربعاء، بعد ساعات من تحذير الرئيس زيلينسكي من هجوم روسي كبير جديد.