بيونغ يانغ انتقدت الدعم الأميركي لتايبيه: واشنطن تؤجج التوتر في مضيق تايوان

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ذكرت المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء أن بيونغ يانغ انتقدت بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايبيه ودعمها العسكري للجزيرة، متهمة بتأجيج التوتر في مضيق تايوان.وأشار تعليق نشرته وكالة الأنباء، نقلاً عن محلل الشؤون الدولية الكوري كيم ميونغ تشول، إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.وقالت الوكالة إن على واشنطن "أن تفكر ملياً حول ما إذا كانت مستعدة للدخول في مواجهة مباشرة مع القوة الوطنية الجبارة لجمهورية الشعبية من أجل أمن تايوان، وما إذا كانت قادرة على تحمل تبعات ذلك".ووصلت إلى تايوان الأسبوع الماضي أول طائرتين من أصل 66 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 في. بلوك 70" كانت طلبتها في عام 2019، في وقت تواجه فيه تهديداً عسكرياً متزايداً من الصين.وتُظهر هذه التعليقات أن بيونغ يانغ تنسق مواقفها بصورة أوثق مع بكين فيما يتعلق بتايوان، وهي إحدى أكثر قضايا السياسة الخارجية حساسية بالنسبة إلى الصين التي تعتبر الجزيرة، المتمتعة بنظام حكم ، جزءا من أراضيها، رغم رفض تايبيه مطالب بكين بالسيادة.وعززت علاقاتها مع الصين وروسيا في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية لدى الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا والغرب.