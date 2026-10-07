فوضى على متن رحلة في الجوّ... ماذا فعل مُسافر داخل طائرة؟

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تحوّلت رحلة طيران تابعة لشركة " " إلى فوضى عارمة، بعدما حاول أحد الركاب فتح باب طائرة من طراز " 787" على ارتفاع 30 ألف قدم في السماء.واشتبك أفراد الطاقم مع الرجل الذي حاول فتح باب طائرة، في منتصف رحلتها من بوغوتا إلى ، وتمكنوا بمساعدة راكبين آخرين من السيطرة عليه وإبعاده عن باب الطائرة بالقوة.وبحسب صحيفة "ميرور" تمكنت الرحلة من الاستمرار وفقاً للجدول المحدد، واستقبلت الشرطة الطائرة عند هبوطها في فرانكفورت، وأُلقي القبض وهو يبلغ من العمر 33 عاماً.وقال متحدث باسم الشرطة: "نظراً لحالته، نُقل الرجل إلى مستشفى للأمراض النفسية". (ارم نيوز)