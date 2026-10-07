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عربي-دولي

فوضى على متن رحلة في الجوّ... ماذا فعل مُسافر داخل طائرة؟

Lebanon 24
07-10-2026 | 07:16
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فوضى على متن رحلة في الجوّ... ماذا فعل مُسافر داخل طائرة؟
فوضى على متن رحلة في الجوّ... ماذا فعل مُسافر داخل طائرة؟ photos 0
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تحوّلت رحلة طيران تابعة لشركة "لوفتهانزا" إلى فوضى عارمة، بعدما حاول أحد الركاب فتح باب طائرة من طراز "بوينغ 787" على ارتفاع 30 ألف قدم في السماء.
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واشتبك أفراد الطاقم مع الرجل الذي حاول فتح باب طائرة، في منتصف رحلتها من بوغوتا إلى فرانكفورت، وتمكنوا بمساعدة راكبين آخرين من السيطرة عليه وإبعاده عن باب الطائرة بالقوة. 

وبحسب صحيفة "ميرور" تمكنت الرحلة من الاستمرار وفقاً للجدول الزمني المحدد، واستقبلت الشرطة الطائرة عند هبوطها في فرانكفورت، وأُلقي القبض على الرجل وهو يبلغ من العمر 33 عاماً.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نظراً لحالته، نُقل الرجل إلى مستشفى للأمراض النفسية". (ارم نيوز)
 
 
 
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