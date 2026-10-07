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عربي-دولي

الخارجية اليمنية: استهداف الحوثيين لمطار عدن تصعيد خطير

Lebanon 24
07-10-2026 | 07:50
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الخارجية اليمنية: استهداف الحوثيين لمطار عدن تصعيد خطير
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات الاعتداء الذي شنه الحوثيون على مطار عدن الدولي، فجر الأربعاء، بصاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة.
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وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إن الاعتداء جاء بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار، بما عرّض حياتهم لخطر مباشر. 

وحمّلت الوزارة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الاعتداء وتداعياته، مؤكدةً أن استهداف هذا المنفذ المدني الذي يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية الطيران المدني، ولا تبرّره أي ذرائع. 
 
وشدّدت على أن الاعتداء يكرّس النهج الإرهابي الذي تجلى في قصف مطار عدن، والاعتداءات على المطارات السعودية، وما سبق من تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية.

وأكّدت الوزارة أن هذا النهج يتخذ من ترويع المدنيين ومعاناتهم وسيلةً للابتزاز وتعطيل مؤسسات الدولة، ويفضح زيف ادعاءات الحوثي بشأن مصالح اليمنيين.

وأشادت الوزارة بإجراءات السلطات المختصة لتأمين المطار وحماية المسافرين والطواقم الجوية، موضحة أن استهداف المؤسسات المدنية لن يثني الدولة عن حماية مواطنيها ومنشآتها وضمان سلامة الملاحة الجوية وحق التنقل الآمن.

وحذّرت من أن الاعتداء يهدد سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي، داعيةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ تدابير عملية لمنع تكراره، ومساءلة كل من خطّط أو أمر أو شارك في تنفيذه وفقًا للقانون الدولي، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
 
كما دعت منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات المختصة إلى إدانة الاعتداء وتعزيز إجراءات حماية المطارات والطيران المدني.

وأوضحت الوزارة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتجريد الحوثي من السلاح شرط لحماية المدنيين وصون أمن اليمن وجواره، داعية المجتمع الدولي إلى إسناد الجمهورية اليمنية في بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني، ودعم حقها السيادي في حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، بما يصون وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويعزّز أمن جواره وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. (إرم نيوز) 
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