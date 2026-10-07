أفيخاي أدرعي في وظيفة جديدة.. من الجيش إلى التلفزيون!

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بعد 21 عاماً أمضاها متحدثاً باسم الجيش باللغة العربية، ينتقل أفيخاي أدرعي إلى العمل التلفزيوني، بانضمامه إلى القناة 12 معلقاً على ، وفق ما ذكرت صحيفة " ".وأشارت الصحيفة إلى أن أدرعي، وهو عقيد في الاحتياط، سيشارك ضمن مهمته الجديدة في نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية، في أول تجربة إعلامية له بعد انتهاء خدمته الطويلة في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.وكان أدرعي قد تولى على مدى أكثر من عقدين مهمة التواصل باللغة العربية، قبل أن تنتقل مهامه خلال الأشهر الأخيرة إلى المقدم واوية، المعروفة باسم "النقيب إيلا". وبعد انتهاء مهمته، واصل العمل مستشاراً لوحدة الشؤون العربية والشرق أوسطية في الجيش الإسرائيلي.ويأتي انتقال أدرعي إلى القناة 12 بعدما ظهر على شاشتها في أول مقابلة تلفزيونية له عقب مغادرته منصبه، وتحدث خلالها عن الحرب في وواقع الدعاية الإسرائيلية، معتبراً أن الأخيرة لا تزال تُدار بطريقة تبدو أقرب إلى "الارتجال الكبير".وخلال المقابلة، سُئل أدرعي عن نظرة إلى هجوم 7 تشرين الأول 2023 بعد مرور ثلاث سنوات عليه، فقال إنه بات واضحاً، من الناحية العسكرية، أن حركة " " تلقت "ضربة قاسية للغاية"، وأن وضع ما يُعرف بـ"محور " تغيّر جذرياً مقارنة بما كان عليه قبل 7 تشرين الأول.