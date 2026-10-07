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عربي-دولي

أفيخاي أدرعي في وظيفة جديدة.. من الجيش إلى التلفزيون!

Lebanon 24
07-10-2026 | 09:57
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أفيخاي أدرعي في وظيفة جديدة.. من الجيش إلى التلفزيون!
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بعد 21 عاماً أمضاها متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، ينتقل أفيخاي أدرعي إلى العمل التلفزيوني، بانضمامه إلى القناة 12 الإسرائيلية معلقاً على الشؤون العربية، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".
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وأشارت الصحيفة إلى أن أدرعي، وهو عقيد في الاحتياط، سيشارك ضمن مهمته الجديدة في نشرات الأخبار والبرامج التلفزيونية، في أول تجربة إعلامية له بعد انتهاء خدمته الطويلة في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وكان أدرعي قد تولى على مدى أكثر من عقدين مهمة التواصل باللغة العربية، قبل أن تنتقل مهامه خلال الأشهر الأخيرة إلى المقدم إيلا واوية، المعروفة باسم "النقيب إيلا". وبعد انتهاء مهمته، واصل العمل مستشاراً لوحدة الشؤون العربية والشرق أوسطية في الجيش الإسرائيلي.

ويأتي انتقال أدرعي إلى القناة 12 بعدما ظهر على شاشتها في أول مقابلة تلفزيونية له عقب مغادرته منصبه، وتحدث خلالها عن الحرب في قطاع غزة وواقع الدعاية الإسرائيلية، معتبراً أن الأخيرة لا تزال تُدار بطريقة تبدو أقرب إلى "الارتجال الكبير".

وخلال المقابلة، سُئل أدرعي عن نظرة الفلسطينيين إلى هجوم 7 تشرين الأول 2023 بعد مرور ثلاث سنوات عليه، فقال إنه بات واضحاً، من الناحية العسكرية، أن حركة "حماس" تلقت "ضربة قاسية للغاية"، وأن وضع ما يُعرف بـ"محور المقاومة" تغيّر جذرياً مقارنة بما كان عليه قبل 7 تشرين الأول.
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الشؤون العربية

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الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المقاومة

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