فرنسا تستدعي سفير إيران.. ما السبب؟

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية
، السفير الإيراني
في باريس
، احتجاجاً على ما وصفته بـ"حملة تضليل" تقودها السلطات الإيرانية
بشأن الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها فرنسا
.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية
باسكال كونفافرو إن السفير أُبلغ بأن المحتوى الذي نشرته حسابات رسمية تابعة للخارجية الإيرانية عبر الإنترنت "غير مقبول على الإطلاق"، مطالباً طهران
بوقف ما وصفه بـ"الاستفزازات".
وجاء التحرك الفرنسي بعد يوم من استدعاء طهران السفير الفرنسي
بيير كوشار، احتجاجاً على تعامل قوات الأمن
الفرنسية مع التظاهرات الطلابية. واتهمت إيران السلطات الفرنسية
باستخدام العنف ضد المحتجين وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما اعتبرت باريس أن استدعاء سفيرها "لا أساس له".
وتشهد فرنسا منذ أسابيع احتجاجات لطلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن واعتقالات واسعة.