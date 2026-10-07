فرنسا تستدعي سفير إيران.. ما السبب؟

Advertisement

استدعت ، في ، احتجاجاً على ما وصفته بـ"حملة تضليل" تقودها السلطات بشأن الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها .وقال المتحدث باسم الخارجية باسكال كونفافرو إن السفير أُبلغ بأن المحتوى الذي نشرته حسابات رسمية تابعة للخارجية الإيرانية عبر الإنترنت "غير مقبول على الإطلاق"، مطالباً بوقف ما وصفه بـ"الاستفزازات".وجاء التحرك الفرنسي بعد يوم من استدعاء طهران بيير كوشار، احتجاجاً على تعامل الفرنسية مع التظاهرات الطلابية. واتهمت باستخدام العنف ضد المحتجين وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما اعتبرت باريس أن استدعاء سفيرها "لا أساس له".وتشهد فرنسا منذ أسابيع احتجاجات لطلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن واعتقالات واسعة.