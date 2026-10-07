حكم بالإعدام يهزّ إيران.. ما قصة نجمة أميني؟

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أفادت صحيفة "خراسان" ، بأن محكمة في أصدرت حكماً بالإعدام بحق الإيرانية نجمة أميني، البالغة 23 عاماً، بتهمة "سبّ النبي والإساءة إلى الأئمة المعصومين عبر الفضاء الإلكتروني".وكانت أميني قد أعلنت، عبر تسجيل صوتي من سجن وكيل آباد في مدينة مشهد، صدور حكم الإعدام بحقها.وفي المقابل، ذكرت وكالة "فارس" أن الحكم لم يصبح نهائياً بعد، مشيرة إلى أن الإيرانية لم تُبدِ رأيها في القضية.وبحسب "خراسان"، ترتبط الاتهامات بمحتوى نشرته أميني عبر ، فيما يبقى المصير النهائي للحكم مرتبطاً بقرار المحكمة .وكانت السلطات قد اعتقلت أميني في كانون الثاني الماضي في مشهد على خلفية اتهامات بالإساءة إلى المقدسات عبر الإنترنت، إضافة إلى أنشطة ضد .