حكم بالإعدام يهزّ إيران.. ما قصة نجمة أميني؟

أفادت صحيفة "خراسان" الإيرانية
، بأن محكمة في محافظة خراسان رضوي
أصدرت حكماً بالإعدام بحق الإيرانية نجمة أميني، البالغة 23 عاماً، بتهمة "سبّ النبي والإساءة إلى الأئمة المعصومين عبر الفضاء الإلكتروني".
وكانت أميني قد أعلنت، عبر تسجيل صوتي من سجن وكيل آباد في مدينة مشهد، صدور حكم الإعدام بحقها.
وفي المقابل، ذكرت وكالة "فارس" أن الحكم لم يصبح نهائياً بعد، مشيرة إلى أن المحكمة العليا
الإيرانية لم تُبدِ رأيها في القضية.
وبحسب "خراسان"، ترتبط الاتهامات بمحتوى نشرته أميني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، فيما يبقى المصير النهائي للحكم مرتبطاً بقرار المحكمة العليا
.
وكانت السلطات قد اعتقلت أميني في كانون الثاني الماضي في مشهد على خلفية اتهامات بالإساءة إلى المقدسات عبر الإنترنت، إضافة إلى أنشطة ضد الأمن القومي
.