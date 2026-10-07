سوريا على خط حرب اليمن.. دعم عسكري للسعودية قيد البحث

Advertisement

تدرس إمكانية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في ظل تصاعد المواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن، وفق ما أفاد مسؤول أميركي ومسؤول عسكري سوري مطلعان على الملف وكالة " ".وقالت المصادر إن الخيارات المطروحة تشمل تقديم دعم دفاعي للمملكة في مواجهة الهجمات، أو احتمال نشر قوات سورية لمساندة القوات اليمنية المدعومة من الرياض في عملياتها ضد الحوثيين.وبحسب المسؤول الأميركي، طلبت من إرسال قوات للمشاركة في القتال، فيما أكد سوري أن بلاده تقف إلى جانب في مواجهة هجمات الحوثيين، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى للملفات الداخلية والتعافي من تداعيات الحرب.وأضاف الدبلوماسي أن أي تعاون عسكري أو تبادل للخبرات مع السعودية سيجري حصراً عبر القنوات الرسمية وفي إطار الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب "رويترز" للتعليق.ويأتي ذلك بعد زيارة الرئيس السوري أحمد إلى الرياض، الثلاثاء، ولقائه ولي السعودي الأمير سلمان. وقال المسؤول الأميركي إن المحادثات تناولت، بين ملفات أخرى، إمكانية تقديم سوريا دعماً عسكرياً للمملكة.لكن أي مشاركة سورية مباشرة في حرب اليمن تحمل مخاطر سياسية وأمنية، في وقت تعمل فيه دمشق على إعادة بناء الجيش ودمج الفصائل المسلحة السابقة، مع سعي القيادة السورية إلى تجنب الانخراط في صراعات إقليمية جديدة.وأشار تقرير "رويترز" إلى أن دمشق حريصة، في المقابل، على إظهار دعمها للسعودية، التي قدمت لها دعماً سياسياً ومالياً خلال المرحلة الماضية.وتأتي هذه التطورات مع تصاعد الحرب في اليمن، حيث تشن القوات الحكومية المدعومة سعودياً هجوماً مضاداً على الحوثيين، بالتزامن مع استمرار الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات على السعودية.